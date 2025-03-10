台東寶華大橋改建工程啟動　縣長饒慶鈴：盼提供更安全的交通環境

▲台東鹿野鄉寶華大橋改建工程啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣鹿野鄉寶華大橋橋齡近40年，且於2022年9月18日地震後橋體多處受損。為提升橋梁結構安全及交通便利性，台東縣政府成功爭取7.1億元經費進行改建，並於10日舉辦開工典禮，象徵這座連接花東縱谷與海岸山脈的重要橋樑正式進入重建階段。縣長饒慶鈴表示，此次改建不僅提升區域交通條件，更強化橋梁的耐震能力與安全性，工程預計耗時兩年，期間將維持舊橋通行，確保民眾日常往來不受影響。

饒慶鈴指出，寶華大橋的改建不僅是一項重要交通建設，也關係到當地居民的生命財產安全。她感謝所有參與工程的團隊，希望施工能順利進行，早日完工，為居民提供更安全、便利的交通環境。

台東縣政府建設處表示，寶華大橋位於鄉道東33線，連接省道台9線與縣道197線，是花東縱谷與海岸山脈之間的重要交通要道，也是通往寶華山慈惠堂的主要路徑。該橋建於1984年，原已納入改建計畫並進行可行性評估，然而，2022年9月18日地震導致橋體嚴重受損，鹿野鄉公所緊急進行維修，讓小型車輛得以暫時通行。台東縣政府隨即提報災後修復計畫，並爭取經費進行全面改建。

經縣府積極爭取，公路總局與經濟部水利署共同補助6.2億元進行新橋建設。然而，因同期災修工程陸續發包，市場面臨缺工與建材價格上漲問題，導致三次流標。縣府後續再申請追加補助，最終於2024年獲得9千萬元追加經費，總經費達7.1億元。

建設處進一步說明，經費到位後，縣府重新辦理工程招標，最終於2024年1月順利決標，並於3月正式開工，預計工期為兩年。施工期間，舊橋仍將維持通行，待新橋完工後再拆除舊橋，並保留引道路線與防汛道路，以利交通與救災。

新建的寶華大橋將橋寬由原先的6公尺拓寬至9公尺，同時加大卑南溪的通水斷面，提升橋梁的耐震與防洪能力，並優化鄉道東33線的道路線形，全面提升用路安全。縣府期望工程順利推進，未來能為地方提供更安全、便捷的交通環境。