台東縣府擬新增劃設3處溫泉區　促進觀光與資源永續發展

▲台東縣政府擬新增劃設紅葉、鹿野與綠島朝日溫泉區。（圖／台東縣府提供）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣地熱資源豐富，多處溫泉資源自日據時期就是著名觀光旅遊景點，縣府10年前已申請並完成知本及金崙溫泉區劃設，今年起將進行為期2年溫泉區管理檢討修訂，並擬推動新增延平紅葉、鹿野與綠島朝日等地區進行溫泉區劃設，不僅要提升台東溫泉觀光產業，也可作為未來整體發展重要基礎。

台東縣政府為促進溫泉區整體發展，依據「溫泉法」及「溫泉區管理計畫審核及管理辦法」規定，於104年已制訂並公告「臺東縣溫泉區管理計畫知本、金崙溫泉區」，至今已屆滿10年，依據「溫泉區管理計畫審核及管理辦法」，今年將進行檢討修訂，除檢討既有溫泉區，並擬新增紅葉、鹿野與綠島朝日等地區推動進行溫泉區劃設。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正表示，縣府積極推動溫泉資源管理與觀光發展，10年前即完成知本及金崙溫泉區劃設，但當年劃設溫泉區，因為部分因素，綠島朝日溫泉及鹿野、延平紅葉溫泉區未通過劃設。

卜敏正指出，劃設為溫泉區後，知本溫泉區擁有多家五星級飯店，發展為國際知名溫泉勝地，金崙地區因為溫泉產業，近年火車運量也大幅成長，顯示溫泉觀光對地方經濟的顯著帶動效應。為進一步發展溫泉觀光產業，縣府正積極規劃在延平鄉紅葉溫泉與鹿野鄉溫泉設立溫泉區。

長期研究溫泉區管理的嘉南藥理大學副教授陳忠偉表示，紅葉、鹿野溫泉區近10年來已新增多處溫泉使用事業經營與地熱潛能探測；另綠島朝日溫泉為國際知名溫泉，其特殊泉質為「氯化物硫酸鹽泉」，前往綠島觀光遊客都會前往朝日溫泉體驗，為提升、推動溫泉觀光，建議新增以上兩處溫泉區劃設，以利後續整體開發規劃。