6800萬賣初夜！女大生與好萊塢演員過夜　開價百萬找糖爹

▲勞拉以160萬英鎊販賣初夜之後，如今開價每月3萬英鎊尋找糖爹。（圖／翻攝自Cinderella Escorts，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國曼徹斯特女大生勞拉（Laura）在讀大學期間，以160萬英鎊（約新台幣6800萬元）的價格把初夜賣給一名知名好萊塢演員，與對方在倫敦飯店共度一夜，時隔近1年，她並不後悔，如今還開價每月3萬英鎊（約新台幣127萬元），希望可以找到她的糖爹。

每日郵報報導，勞拉2023年12月決定販賣自己的初夜，在伴遊網「灰姑娘伴遊」（Cinderella Escorts）提出申請，在這之後，她被邀請參加活動與潛在買家見面。數月之後，經激烈競標，由加州洛杉磯知名好萊塢演員擊敗倫敦政客、杜拜商人，標下勞拉初夜。

在初夜日期確定之後，伴遊網工作人員陪勞拉前往倫敦一間五星級飯店與這名演員見面，勞拉也和對方共度一夜。她稱，對方還帶醫師前來檢查她的身體是否保有童貞；她也透露，對方是去過富商艾普斯坦戀童癖島的其中一人。

其實勞拉來自有宗教背景、家教嚴格的家庭，起初賣初夜的想法嚇壞父母，但爸媽後來理解並支持女兒想要擁有身體自主權的願望。她希望藉由這次的機會取得經濟獨立。

在收到160萬英鎊之後，勞拉形容，生活猶如在夢裡一般，「簡直不敢相信我突然有這麼多錢，我買下幾間公寓拿來出租，買了新衣服，也去旅行」。她也透露，販賣初夜的機會讓她取得更多機會，曾和NBA球星、英超球員、政治人物約會過。

對於販賣初夜，勞拉並沒有感到後悔，如今還希望成為一名有糖爹疼愛的女子，開價每月3萬英鎊，換取她的陪伴。不過她也說，販賣初夜這件事存在風險，事前有相關討論非常重要，且應該透過有名的機構進行。