計程車司機開錯路！女大生「以為被綁架」跳車遭撞亡　判決出爐

▲南韓一名女大生誤以為遭司機綁架，跳車逃生慘遭其他車輛撞死。（示意圖，Unsplash）



圖文／鏡週刊

南韓2022年3月間發生一起離奇跳車命案，計程車司機因為聽錯目的地開往別處，導致乘車的女大生誤以為自己被綁架，竟在高速行駛下跳車，慘遭另一輛撞擊身亡，經檢察官兩次上訴，最高法院仍維持原判，80歲運將和撞死女大生的駕駛皆無罪定讞。

根據《韓聯社》報導，2022年3月某天晚上8點50分，女大生在慶尚北道浦項站叫計程車要返回學校宿舍。沒想到80歲的司機聽錯了目的地，但在向女大生確認地點時，對方卻給出肯定的回覆，司機便將車開往另一間學校。

途中女大生察覺計乘車路線不對，誤以為自己被綁架，於是打開後車門跳車逃生，慘遭後方車輛撞死。

此案在一審、二審皆判定計程車司機和肇事駕駛無罪。二審法官認為，司機只是將目的地錯聽成另一所學校，並照正常路線前往該校宿舍，且司機不可能預料到女大生會在車速逾80公里下跳車。至於肇事駕駛，法官認為駕駛無法防範女大生突然跳車，加上附近沒有路燈又是夜間，難以察覺女大生。

如今最高法院也駁回上訴，認為原判合理維持判決。



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