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北韓200女大生被送進「幽暗小房間」　逼賣淫服務黨幹部！

▲▼北韓女大生被送進包廂進行「性接待」賄賂。（圖／翻攝自Daily NK）

▲北韓女大生被送進包廂進行「性接待」賄賂。（圖／翻攝自Daily NK）

記者羅翊宬／編譯

今年1月，北韓（朝鮮）首都平壤近郊南浦某工廠竣工，當地黨部高層開趴慶祝，豈料卻將貌美的年輕女員工帶進浴場內的溫泉，在水池大玩連結趴，引發最高領導人金正恩震怒。消息人士爆料，如今包廂式的餐廳淪為賣春、性招待的現場，200名女大學生被送進小房間，從事不可告人的「淫亂鬼畜行為」。

《Daily NK》日文版總編輯高英起指出，北韓今年1月27日召開朝鮮勞動黨中央委員會第8屆第30次書記局擴大會議，當中檢討多起地方黨部官員們的離譜行為，包括南浦市溫泉郡的地方黨部官員與渡假村、飯店、餐廳的業者在浴場開趴、唆使年輕貌美的女員工在溫泉從事「性接待」，引發金正恩震怒，10名黨幹部遭公開處以極刑。

根據美媒《自由亞洲電台》，隨著地方黨部高層、官員、渡假村與飯店經營業者沆瀣一氣，透過性接待進行賄賂，北韓國內的餐廳開始取消「包廂式」的房間與座位，這些小房間開始從餐廳消失。

高英起分析，北韓是全球最為惡名昭彰的「監視國家」，全國民眾受到金氏政權監控，不僅失去基本的言論自由，甚至是何時、何地、與誰碰面，都受到秘密警察與間諜監控，只要說出任何批評言論，就有可能被其他人向當局秘密指控，最後全家因此「蒸發」消失。

在講究儒家概念的北韓，就連男女之間的幽會，也受到當局嚴密監控，因此若要進行買春或賣春、偷情，其實在尋找約會地點時受到相當程度上的限制。2020年7月，當局在平壤破獲由200名美艷女大生所組成的賣春組織，其進行性交易的現場，便位於餐廳或浴場內的包廂（房間）。

由於類似情事不斷發生，最後北韓才決定下令廢除設於餐廳或浴場內的包廂。

►溫泉裡開啪！北韓黨高層「浴場性接待」爽翻天　觸怒金正恩下場曝

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