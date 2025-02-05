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女大生狂戀超帥教師！「連續騷擾6年」下場慘了

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女學生愛上校內的帥氣教師，連續騷擾6年，下場慘了。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

北部一名女子小婷（化名）先前在某大專院校就讀，認識了英俊帥氣的教師阿勇（化名）以後，竟開始不斷透過各種手段騷擾，時間長達6年。高院審理後，依照實行跟蹤騷擾罪，判小婷拘役40天，全案確定。

根據判決書內容，小婷2017年到北部某大專院校就讀，期間認識了阿勇以後，深深著迷於對方英俊出色的外表，心生愛慕之情，接著開始透過電子郵件的方式，寄送了許多訊息，包含「在夢裡的你常常對我笑得很開心，我也是」、「對了，從我認識你開始，每天我醒來眼皮子都還沒打開，大腦就都要先播一遍你的名字」等話語，試圖打動阿勇。

阿勇剛開始透過委婉的方式勸阻，不過收效甚微，只能拜託校方處理。怎料後來小婷休學，並沒有比較收斂，還是繼續寄送電子郵件，甚至在學校網路平台設立的阿勇專屬留言板中，不斷發送愛慕的訊息。

儘管阿勇多年來無意與小婷發展男女關係，也不願意聯絡，但小婷仍舊持續傳訊息騷擾，時間長達6年，讓阿勇最終忍無可忍，決定報警處理。

案件經過一審審理，小婷因為犯了實行跟蹤騷擾罪，被判處拘役50天。小婷對此不服、提起上訴，案件經過上訴後，高院撤銷原判決，改依實行跟蹤騷擾罪，判處小婷拘役40天，不得上訴。

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