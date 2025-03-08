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俄狂轟烏克蘭14死！　川普：普丁做了「任何人都會做的事」

▲▼ 烏克蘭東部多布羅皮利亞（Dobropillia）遭到空襲。（圖／路透）

▲ 多布羅皮利亞遭到空襲，建築起火燃燒。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普凍結一切對烏克蘭軍援後，俄羅斯發動大規模空襲，烏東及東北部哈爾科夫8日至少有14人死亡。川普對此則稱，俄國總統普丁做了「任何人都會做的事」。

根據《路透》，烏克蘭內政部8日表示，俄羅斯夜間對東部城市多布羅皮利亞（Dobropillia）發動飛彈與無人機空襲，造成至少11人死亡及30人受傷，其中包括5名孩童；夜間在東北部哈爾科夫的另一起無人機攻擊則造成至少3死7傷。

內政部說明，俄軍使用彈道飛彈、多枚火箭彈及無人機攻擊多布羅皮利亞，摧毀8棟多層樓建築及30輛汽車，且滅火作業中再次遇襲，導致消防車被毀。當局公布的畫面可見部分建築被大火吞沒，以及救援人員在建築物中清理瓦礫，

烏克蘭軍方則稱，俄軍夜間以2枚伊斯坎德爾-M型彈道飛彈、一枚伊斯坎德爾-K型巡弋飛彈及145架無人機襲擊，空軍擊落巡弋飛彈及79架無人機，另有54架無人機可能因電子干擾未抵達目標。

《衛報》報導，美國決定暫停分享先前幫助烏克蘭攔截來襲攻擊的情報後，俄羅斯7日對烏克蘭能源設施發動大規模攻擊。

川普7日在白宮橢圓形辦公室受訪，被問及俄國總統普丁是否正利用美國暫停與烏方共享情報及軍援的空檔，而他回答，「其實我認為他只是做了其他任何人都會做的事」。

川普提到，「我們跟俄羅斯關係很好，但他們現在正把烏克蘭炸得天翻地覆」。他補充，「我認為普丁想要停火並解決這個問題，我認為他的攻擊力道比以往更強，但我想任何人現在坐在那個位置，可能都會這麼做」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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