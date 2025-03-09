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烏軍在庫斯克情況急遽惡化！「補給線路被切斷」上萬士兵面臨圍困

▲▼烏克蘭軍隊攻入與庫爾斯克地區（Kursk）接壤的蘇梅地區（Sumy）。（圖／路透）

▲烏克蘭軍隊在庫斯克的戰局急遽惡化。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

烏克蘭軍隊在俄羅斯庫斯克（Kursk）的戰局近幾天內急遽惡化，在俄羅斯境內的烏軍約四分之三近乎遭徹底包圍，運輸補給線也隨時可能中斷。由於俄羅斯軍隊搶在談判之前，從多個方向發動反攻，烏軍為避免進一步的損失，可能考慮退出庫斯克，倘若如此，勢必對岌岌可危的基輔政府造成重大衝擊。

根據根據烏克蘭權威軍事部落格「深層政府」（Deep State）7日的開源地圖顯示，在俄羅斯境內的烏軍約四分之三已近乎遭徹底包圍。鄰近俄國邊境的剩餘部隊，僅由一條長約1公里、最狹窄處不到500公尺的陸地走廊連結。這些形勢使得烏軍補給線岌岌可危，約一萬名士兵面臨圍困風險。

此外，根據《路透》報導，過去3天內，俄軍集結反攻，幾乎將烏克蘭部隊完全包圍，並切斷了主要補給線。

英國《每日電訊報》也指出，俄軍通過由烏軍去年掌控的庫斯克城市蘇賈，跨過邊境，進入烏克蘭東北部的蘇梅，相信有大量北韓軍隊配合，負責切斷烏軍的補給鏈和後勤。烏軍唯一一條往返蘇賈的道路，已進入俄軍無人機視野範圍內。

所有評論幾乎都一致指出，在美、烏、俄和歐洲逐漸加大推動停戰之際，庫斯克戰局的急劇變化，無疑為談判增添了複雜性。基輔政府原本希望通過庫斯克的「佔領區」，增加談判籌碼，或者「以地易地」，可是惡化的局勢，讓可用籌碼更形減少。

 
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