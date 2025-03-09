美烏下周重啟談判！4方立場一次看　普丁「笑看西方分裂」

▲美烏下周將就停火展開新一輪談判。（組圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭與美國代表團預計將於11日在沙烏地阿拉伯展開新一輪談判，令美國的烏克蘭政策、俄羅斯的戰略計算，以及歐洲如何應對地緣政治變局成為全球關注焦點。BBC針對美國、烏克蘭、俄羅斯與歐洲各方近期發生的事件，做出了以下分析。

▲川普2月28日在白宮與澤倫斯基激烈爭執，隨後美國宣布不再軍援烏克蘭。（圖／路透）

美國：川普對烏政策搖擺 對俄立場矛盾

美國總統川普上周在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基的會面不歡而散後，宣布暫停對烏軍援、不再與烏共享情報，並施壓烏克蘭做出更多讓步。美國國務院強調，美方強硬的立場旨在施壓烏克蘭接受礦產協議並同意停火，川普任命的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）甚至將美方撤銷軍援形容為「用木棒給頑固的騾子一記當頭棒喝」。然而，川普的反對者則認為此舉等同於向俄羅斯妥協，民主黨也批評川普與俄羅斯立場過於接近。

在一連串的糾纏後，美方本周以較為溫和的語氣宣布，美方下周將在沙烏地阿拉伯與烏克蘭展開新一輪談判，川普也罕見對俄羅斯發出制裁威脅，試圖遏制俄羅斯在美烏談判頗具後，趁勢強化的軍事行動。儘管如此，整體而言，其政府仍避免對莫斯科作出強硬批評，反而頻頻施壓基輔。美國國務院對俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）拒絕歐洲維和部隊的言論保持沉默，卻再度指責澤倫斯基「未準備好和平談判」，顯示美方立場搖擺。

▲俄羅斯在美烏談判破裂後，加大了對烏克蘭的攻擊。（圖／路透）

俄羅斯：加強軍事攻勢 樂見西方內部分裂

美國暫停軍援烏克蘭，同時不再與烏克蘭共享情報，令烏克蘭遭遇俄羅斯全面入侵以來的最大挫折，也讓俄羅斯在戰場上獲得更大戰略優勢。隨後，俄羅斯持續發動大規模轟炸，展現對戰爭目標的堅持，還拒絕了親烏克蘭的歐洲提出的停戰或維和部隊建議，勢要奪取更多烏克蘭土地。

本周，法國總統馬克宏公開質疑美國對歐洲安全的承諾，認為「川普的美國可能不再站在我們這邊」，而這番話也正中俄羅斯下懷。莫斯科一直試圖削弱西方聯盟的團結，如今隨著美國政策搖擺，俄羅斯更有信心推進自身戰略目標。俄羅斯政府密切關注下周美烏會談，並對自身談判籌碼抱持樂觀態度。

▲川普和馬克宏在烏克蘭問題上的見解仍存在著巨大分歧。（圖／路透）

歐洲：調整安全戰略 擬擴大核子保護傘

美國對烏克蘭支持的不確定性，使歐洲領導人意識到，他們自第二次世界大戰以來所以來的安全保護傘可能已不復存在，各國也開始重新思考自身防衛戰略。法國與英國近日提出建立「志願聯盟」（Coalition of the Willing），若能促成和平協議，將考慮在烏克蘭部署部隊。此外，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）強調，俄羅斯對歐洲構成了「明顯而立即的危險」（clear and present danger），促使歐洲領導人討論擴大核保護傘的可能性。

德國候任總理梅爾茨（Friedrich Merz）提議讓英法的核武戰略覆蓋更廣泛的歐洲區域；波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）更直言，若歐洲擁有自主核武器，安全形勢將有所改善。目前，馬克宏已著手召集軍事高層討論相關議題，顯示歐洲正積極尋求加強自身防禦，以應對美國可能的政策變化。

▲澤倫斯基正積極尋求歐洲支持。他日前出訪歐洲時，獲馮德萊恩與歐洲理事會主席科斯塔熱情迎接。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭：備受壓力下尋求外交突破

在美國暫停軍事援助後，烏克蘭面臨前所未有的壓力。總統澤倫斯基不僅要應對俄軍不斷加強的軍事攻勢，還得努力維持西方對烏克蘭的支持，而美烏在白宮的激烈衝突也令基輔陷入更複雜的形勢。一名親烏克蘭政府消息人士表示，「空氣中充滿了背叛的味道，整個國家都聞到了這種氣息，總統（澤倫斯基）和他的團隊也都聞到了。」

目前，澤倫斯基拒絕了川普要求公開道歉的要求，僅表示白宮一事「令人遺憾」，並轉而尋求歐洲的援助。儘管澤倫斯基在歐洲獲得了民眾聲援，但歐洲並未給予烏克蘭他們所希望的堅定軍事承諾。為了尋求外交突破，澤倫斯基提議展開有限度停火，並獲得法國總統馬克龍的支持。隨著烏美代表團即將在沙烏地阿拉伯展開新一輪會談，烏克蘭希望能重建與美國的合作關係，但和平之路依舊充滿變數。