美烏下周重啟談判！4方立場一次看　普丁「笑看西方分裂」

▲美烏下周將就停火展開新一輪談判。(組圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭與美國代表團預計將於11日在沙烏地阿拉伯展開新一輪談判,令美國的烏克蘭政策、俄羅斯的戰略計算,以及歐洲如何應對地緣政治變局成為全球關注焦點。BBC針對美國、烏克蘭、俄羅斯與歐洲各方近期發生的事件,做出了以下分析。

▲川普2月28日在白宮與澤倫斯基激烈爭執,隨後美國宣布不再軍援烏克蘭。(圖/路透)

美國:川普對烏政策搖擺 對俄立場矛盾

美國總統川普上周在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基的會面不歡而散後,宣布暫停對烏軍援、不再與烏共享情報,並施壓烏克蘭做出更多讓步。美國國務院強調,美方強硬的立場旨在施壓烏克蘭接受礦產協議並同意停火,川普任命的俄烏問題特使凱洛格(Keith Kellogg)甚至將美方撤銷軍援形容為「用木棒給頑固的騾子一記當頭棒喝」。然而,川普的反對者則認為此舉等同於向俄羅斯妥協,民主黨也批評川普與俄羅斯立場過於接近。

在一連串的糾纏後,美方本周以較為溫和的語氣宣布,美方下周將在沙烏地阿拉伯與烏克蘭展開新一輪談判,川普也罕見對俄羅斯發出制裁威脅,試圖遏制俄羅斯在美烏談判頗具後,趁勢強化的軍事行動。儘管如此,整體而言,其政府仍避免對莫斯科作出強硬批評,反而頻頻施壓基輔。美國國務院對俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)拒絕歐洲維和部隊的言論保持沉默,卻再度指責澤倫斯基「未準備好和平談判」,顯示美方立場搖擺。

▲俄羅斯在美烏談判破裂後,加大了對烏克蘭的攻擊。(圖/路透)

俄羅斯:加強軍事攻勢 樂見西方內部分裂

美國暫停軍援烏克蘭,同時不再與烏克蘭共享情報,令烏克蘭遭遇俄羅斯全面入侵以來的最大挫折,也讓俄羅斯在戰場上獲得更大戰略優勢。隨後,俄羅斯持續發動大規模轟炸,展現對戰爭目標的堅持,還拒絕了親烏克蘭的歐洲提出的停戰或維和部隊建議,勢要奪取更多烏克蘭土地。

本周,法國總統馬克宏公開質疑美國對歐洲安全的承諾,認為「川普的美國可能不再站在我們這邊」,而這番話也正中俄羅斯下懷。莫斯科一直試圖削弱西方聯盟的團結,如今隨著美國政策搖擺,俄羅斯更有信心推進自身戰略目標。俄羅斯政府密切關注下周美烏會談,並對自身談判籌碼抱持樂觀態度。

▲川普和馬克宏在烏克蘭問題上的見解仍存在著巨大分歧。(圖/路透)

歐洲:調整安全戰略 擬擴大核子保護傘

美國對烏克蘭支持的不確定性,使歐洲領導人意識到,他們自第二次世界大戰以來所以來的安全保護傘可能已不復存在,各國也開始重新思考自身防衛戰略。法國與英國近日提出建立「志願聯盟」(Coalition of the Willing),若能促成和平協議,將考慮在烏克蘭部署部隊。此外,歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)強調,俄羅斯對歐洲構成了「明顯而立即的危險」(clear and present danger),促使歐洲領導人討論擴大核保護傘的可能性。

德國候任總理梅爾茨(Friedrich Merz)提議讓英法的核武戰略覆蓋更廣泛的歐洲區域;波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)更直言,若歐洲擁有自主核武器,安全形勢將有所改善。目前,馬克宏已著手召集軍事高層討論相關議題,顯示歐洲正積極尋求加強自身防禦,以應對美國可能的政策變化。

▲澤倫斯基正積極尋求歐洲支持。他日前出訪歐洲時,獲馮德萊恩與歐洲理事會主席科斯塔熱情迎接。(圖/達志影像/美聯社)

烏克蘭:備受壓力下尋求外交突破

在美國暫停軍事援助後,烏克蘭面臨前所未有的壓力。總統澤倫斯基不僅要應對俄軍不斷加強的軍事攻勢,還得努力維持西方對烏克蘭的支持,而美烏在白宮的激烈衝突也令基輔陷入更複雜的形勢。一名親烏克蘭政府消息人士表示,「空氣中充滿了背叛的味道,整個國家都聞到了這種氣息,總統(澤倫斯基)和他的團隊也都聞到了。」

目前,澤倫斯基拒絕了川普要求公開道歉的要求,僅表示白宮一事「令人遺憾」,並轉而尋求歐洲的援助。儘管澤倫斯基在歐洲獲得了民眾聲援,但歐洲並未給予烏克蘭他們所希望的堅定軍事承諾。為了尋求外交突破,澤倫斯基提議展開有限度停火,並獲得法國總統馬克龍的支持。隨著烏美代表團即將在沙烏地阿拉伯展開新一輪會談,烏克蘭希望能重建與美國的合作關係,但和平之路依舊充滿變數。