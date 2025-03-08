被范斯暗諷「不打仗的隨機國家」　英法暴怒！施凱爾致辭偷反擊

▲英相施凱爾就美國副總統范斯的「不打仗的隨機國家」論做出回應。（組圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國首相施凱爾（Keir Starmer）5日在國會質詢前的發言中，向英國13年前在阿富汗因車輛被炸藥擊中殉職的6名士兵致敬。儘管施凱爾並未對美國副總統范斯（JD Vance）日前「某隨機國家多年沒打仗」的激進言論做出直接回應，但施凱爾強調英軍在阿富汗與伊拉克戰爭中的貢獻。

綜合外媒報導，范斯3日接受福斯新聞採訪時，聲稱要確保俄羅斯不再攻打烏克蘭，「最好的安全保障就是讓美國未來在烏克蘭獲得經濟上的好處。」范斯隨後強調，美國與烏克蘭的經濟協議「遠比某個3、40年沒有打過仗的國家派出2萬軍隊更好。」

儘管范斯隨後澄清他並沒有具體點名任何國家，但由於施凱爾和法國總統馬克宏最近都聲稱，若烏克蘭與俄羅斯達成和平協議，英法可能派遣維和部隊，因此范斯此番言論被認為是在暗諷英法。

英國在美國2001年9月11日遭受恐怖襲擊後，便派出軍隊與美國一同在阿富汗和伊拉克並肩作戰，法國軍隊後來也曾被派往阿富汗，因此2國認為范斯的說法對在阿富汗和伊拉克協助美軍作戰的陣亡將士「極為不敬」。

3月5日，施凱爾在國會發言時表示，「在阿富汗和伊拉克的戰爭中，有642人為英國和我們的盟友的戰鬥而犧牲，受傷的人更是不計其數，這些人為國家而戰，英國不會忘記他們的勇敢與犧牲。」雖然施凱爾這一番話並未直接點名范斯，但報導認為，這是英國針對范斯此前的言論所作出的回應。

目前，還沒有其他國家明確表態願意參與維和行動，而川普政府對烏克蘭的政策仍不明確。川普與澤倫斯基原定簽署一項礦產協議，但由於澤倫斯基與川普此前在白宮的會談不歡而散，導致協議未能落實。白宮官員證實，川普目前已下令暫停對烏克蘭的援助，意圖迫使澤倫斯基參與談判，結束戰爭。施凱爾表示，英國將盡一切努力促成美歐協作，確保烏克蘭獲得持久和平。