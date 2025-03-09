美國中斷情報共享！　俄軍「連2天空襲」烏克蘭至少25死

▲俄羅斯空襲烏克蘭頓內茨克州（Donetsk Region）多布羅皮利亞。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

近期俄軍攻勢明顯加劇，正值美國暫停對烏克蘭的軍事援助與情報共享之際，根據烏克蘭官員統計，接連2天的攻擊造成至少25人喪生。

根據BBC報導，烏克蘭當地官員8日表示，東部頓內茨克州（Donetsk Region）遭遇嚴重襲擊，兩枚彈道飛彈擊中多布羅皮利亞（Dobropillya）小鎮的8棟住宅與一座購物中心，造成至少11人死亡、40人受傷，其中包括6名孩童。

烏克蘭總統澤倫斯基在通訊軟體Telegram發文表示，當救援人員趕到現場後，俄軍隨即發動二次襲擊，刻意針對救援人員攻擊，「這類襲擊顯示，俄羅斯的戰爭目標從未改變。」

此外，哈爾科夫（Kharkiv）、奧德薩（Odesa）等多個地區的民宅與基礎設施也遭受攻擊。頓內茨克州當地官員指出，7日與8日的襲擊共造成9人死亡、13人受傷。哈爾科夫州博霍杜希夫（Bohodukhiv）也遭無人機襲擊，當地官員報告稱，至少3人死亡、7人受傷。

▲俄軍兩枚彈道飛彈擊中多布羅皮利亞小鎮的8棟住宅與一座購物中心，造成至少11人死亡。（圖／路透）



此外，奧德薩州政府通報，當地能源與民用設施7日遭到俄軍無人機攻擊。烏克蘭能源公司DTEK表示，這已是過去3週內俄軍對該地能源系統發動的第7次攻擊。

儘管俄軍持續進攻，烏克蘭也對俄羅斯發動反擊，俄國國防部8日聲稱，他們在夜間攔截了31架烏克蘭無人機。

近期俄軍攻勢明顯加劇，正值美國暫停對烏克蘭的軍事援助與情報共享之際。美國不僅暫停對烏克蘭的軍事與情報支持，還撤銷烏克蘭部分衛星影像的存取權；太空技術公司Maxar於7日證實，美方已暫停對烏克蘭的衛星影像與空間技術支援。

俄羅斯於2022年2月對烏克蘭發動全面入侵，如今戰爭已進入第三年。根據目前戰況，俄軍已經掌控烏克蘭約20%的領土，而戰火仍未見停歇的跡象。