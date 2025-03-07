質疑「美日安保條約」不公平！　川普不滿：美國不需要日本保護

▲美國總統川普認為，《美日安保條約》不具有互惠性。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普6日在白宮談及日美同盟時，就《美日安保條約》再次表達不滿。他指出該條約並非互惠性質，「我們必須保護日本，但美國不需要日本保護」，質疑其公平性。此外，他還表示，「日本因為跟美國的關係而賺到錢」，顯示對現行同盟體制感到不滿。

根據《時事通信社》報導，川普6日在白宮評論美國與北大西洋公約組織（NATO）成員國的關係時，提及日美同盟。他強調，自己非常喜歡日本，與日方建立了良好關係，但同時也質疑，在任何情況下，日本卻都沒有義務要保護美國。

川普形容《美日安保條約》是一項「有趣的交易」，甚至語氣充滿嘲諷地反問，「到底是誰簽下這樣的協議？」

根據《美日安保條約》內容，美國必須承擔防衛日本的義務，而日本則負責提供美軍基地。日本政府近年來透過允許行使集體自衛權及推動安保法制的改革，試圖強化與美國間的同盟合作，但川普自第一個總統任期以來，就屢次批評此條約「缺乏對等性」。

儘管如此，川普2月7日在與日本首相石破茂召開美日高峰會後，在記者會上曾明確表示，「美國對日本的防衛負有全面責任」，顯示其立場仍有調整空間。