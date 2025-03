川普宣布成立「戰略比特幣儲備」！來源全靠沒收　不花任何納稅錢

▲川普宣布成立戰略比特幣儲備。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)簽署行政命令,宣布成立「戰略比特幣儲備」(Strategic Bitcoin Reserve),資金將來自聯邦政府透過刑事或民事程序沒收的比特幣,不會花到任何納稅人的錢。

綜合外媒報導,白宮AI及加密貨幣政策負責人塞克斯(David Sacks)在X發文證實此事,這項「戰略比特幣儲備」的比特幣來源是透過刑事或民事沒收程序取得的,換句話說,這不會對納稅人造成任何負擔。

塞克斯表示,據估計,美國政府目前擁有約20萬枚比特幣;然而,至今並未進行過完整的審計,這項行政命令也要求對美國政府的數位資產進行全面的盤點。

他強調,美國不會出售儲備中的比特幣,而是將其保留作為價值儲藏,「這個儲備就像是數位黃金堡(Fort Knox),專門為這個被稱為『數位黃金』(digital gold)的加密貨幣提供保障。」

此外,這項行政命令還設立了「美國數位資產儲備」(U.S. Digital Asset Stockpile),這些資產除了比特幣外,都是通過刑事或民事程序沒收的數位資產,政府將不會為這個儲備再額外收購資產,除了那些透過沒收程序取得的資產。

川普日前宣布,他計畫將納入此儲備的五種數位資產,並因此使每種資產的市場價值大幅上升。這五種資產分別是比特幣、以太幣(Ether)、瑞波幣(XRP)、索拉納(Solana)和卡爾達諾(Cardano)。

報導指出,外界預計川普會在7日舉辦的首屆「白宮加密貨幣峰會」(White House Crypto Summit)上,正式宣布相關計畫。

