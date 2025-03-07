川普宣布成立「戰略比特幣儲備」！來源全靠沒收　不花任何納稅錢

▲川普宣布成立戰略比特幣儲備。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）簽署行政命令，宣布成立「戰略比特幣儲備」（Strategic Bitcoin Reserve），資金將來自聯邦政府透過刑事或民事程序沒收的比特幣，不會花到任何納稅人的錢。

綜合外媒報導，白宮AI及加密貨幣政策負責人塞克斯（David Sacks）在X發文證實此事，這項「戰略比特幣儲備」的比特幣來源是透過刑事或民事沒收程序取得的，換句話說，這不會對納稅人造成任何負擔。

塞克斯表示，據估計，美國政府目前擁有約20萬枚比特幣；然而，至今並未進行過完整的審計，這項行政命令也要求對美國政府的數位資產進行全面的盤點。

他強調，美國不會出售儲備中的比特幣，而是將其保留作為價值儲藏，「這個儲備就像是數位黃金堡（Fort Knox），專門為這個被稱為『數位黃金』（digital gold）的加密貨幣提供保障。」

此外，這項行政命令還設立了「美國數位資產儲備」（U.S. Digital Asset Stockpile），這些資產除了比特幣外，都是通過刑事或民事程序沒收的數位資產，政府將不會為這個儲備再額外收購資產，除了那些透過沒收程序取得的資產。

川普日前宣布，他計畫將納入此儲備的五種數位資產，並因此使每種資產的市場價值大幅上升。這五種資產分別是比特幣、以太幣（Ether）、瑞波幣（XRP）、索拉納（Solana）和卡爾達諾（Cardano）。

報導指出，外界預計川普會在7日舉辦的首屆「白宮加密貨幣峰會」（White House Crypto Summit）上，正式宣布相關計畫。