美國考慮關閉多間駐外領事館　名單包括德法義大利

▲圖為美國駐德國漢堡領事館。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國務院高階官員制定計畫，研擬在今年夏季之前關閉10多個海外領事館，考慮解僱大批為美國領事館工作的海外雇員。依據國務院內部流傳的備忘錄，這些領事館主要位在西歐。

紐約時報、路透報導，這項計畫是美國總統川普對聯邦政府大規模削減以及「美國優先」外交政策的一環。

3名官員透露，國務院考慮關閉小型領事館的名單上，包括德國萊比錫（Leipzig）、漢堡（Hamburg）、杜塞道夫（Dusseldorf），還有法國波爾多（Bordeaux）、史特拉斯堡（Strasbourg），以及義大利的佛羅倫斯（Florence）；但現階段計畫仍存在變數，因為部分員工正爭取讓領事館持續運作。另外，國務院已於3日通知國會計畫關閉土耳其東南部城市加濟安泰普分支機構一事。

此外，國務院也計畫裁減為美國領事館工作的海外雇員，這些人員占機構雇員總數約三分之二。

美國官員指出，這可能會對美國政府建立夥伴關係、情報收集的努力造成打擊。這項大規模縮減計畫已在中央情報局（CIA）內部引發部分焦慮，絕大多數美國臥底情報人員就是在大使館與領事館內工作，偽裝成為外交人員，外交機構關閉將減少中情局部署間諜地點的選擇。