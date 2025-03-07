日本福島核災14年！　東京電力「2前高層」獲判無罪定讞

▲福島第一核電廠事故發生至今已14年。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

福島第一核電廠事故發生至今已14年，東京電力3名前高層事後因業務過失致死傷罪遭強制起訴，然而日本最高法院6日作出裁決，認定無法證明當時能預測會發生10公尺以上的海嘯，因此駁回檢方指定律師的上訴，宣判2名東電前副社長無罪。原本同案起訴的前會長則因已在2024年10月去世，案件不再追究。

根據《日本放送協會》報導，獲判無罪的兩人分別是78歲的東京電力前副社長武黑一郎與74歲前副社長武藤榮。兩人與已故的前會長勝俣恒久原本因福島核災造成包括住院患者在內的44人在撤離過程中喪命，因此遭檢察審查會決議強制依業務過失致死傷罪名起訴。

本案審理期間，日本官方2002年發布的「長期評估」地震預測是否具可信度，成為爭論焦點。一審與二審均認為，基於當時資訊，無法預測會出現超過10公尺的海嘯，因此判三人無罪。檢方隨後提起上訴，但最高法院第二小法庭法官岡村和美表示，該評估在當時並未獲政府機關及地方自治體全面採納，可信度存疑，因此駁回上訴，使2名前副社長的無罪判決正式確定。

判決結果出爐後，東京電力回應稱，對於事故對福島居民及社會帶來的影響深感歉意，但由於此案為前高層的個人刑事訴訟，公司不予發表意見。