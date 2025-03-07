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空姐爆料「飛機落地後別急著鼓掌」　背後驚人原因曝光

▲▼飛機,機艙,搭機,空姐,乘客,示意圖。（圖／VCG）

▲空姐透露不建議乘客拍手原因。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

當飛機平安降落時，許多機上乘客會給予機師鼓掌以示肯定與慶祝，然而國外一名空服員卻建議，民眾最好不要在飛機落地時這樣做，因為在飛機正式完成落地前任何事情都有可能發生。

身為空服員的女子芭芭拉(Barbara Bacilieri)，時常在TikTok上拍片分享機上相關知識，她近來在影片中表示，許多乘客會在飛機落地時鼓掌，雖然已經是行之有年的習慣，但她建議大家最好不要這樣做。

@barbiebac.ok

aplausos si o no?

♬ sonido original - Barbiebac La Azafata

芭芭拉表示，飛機落地後，在飛機完成滑行與徹底停止之前，其實還是可能會發生各種意外，例如剎車失靈、推力反向器突然啟動或著陸後後輪胎突然爆裂，如果緊急情況發生，乘客該做的不是鼓掌而是緊急撤離。

影片曝光後引發網友討論，有些網友反駁，認為鼓掌只是一種傳統，是在給機師鼓勵，不過也有其他航空業者認同，「飛機落地時請避免鼓掌，因為可能會讓機師覺得你不信任他們的技術，不太禮貌，如果想表達感謝，飛行員與空服員通常會在出口處等候，會是比較好的做法」。

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