客機起飛「機翼突噴出火」緊急改降！　驚險畫面曝光

▲羅馬尼亞HiSky航空。（圖／翻攝自Facebook／HiSky）



記者張方瑀／綜合報導

羅馬尼亞HiSky航空一架空中巴士A320客機，於當地時間3日晚間自布加勒斯特機場（Bucharest Airport）起飛，沒想到起飛僅17分鐘後就發生引擎故障，機翼噴出火焰，驚險畫面全被乘客錄下。

根據《鏡報》報導，這架編號H4762的航班3日晚間6時47分自布加勒斯特機場起飛，原定飛往該國西部的奧拉迪亞國際機場（Oradea International Airport），結果在爬升過程中引擎突然發生故障。

現場乘客拍下的畫面顯示，當時飛機仍在布加勒斯特上空，從機窗外清楚可見左側機翼竄出橘紅色火焰，機艙內瀰漫著低沉的隆隆聲，但機上乘客卻一片死寂，氣氛緊張到令人屏息。

當時在機上的巴洛格（Sorin Balogh）表示，「所有人都被嚇到不敢動彈，沒有人發出任何聲音。」巴洛格還透露，當時奧拉迪亞市（Oradea）市長也在機上，就坐在他幾排後方。

這架飛機自2014年9月出廠，最初由印度航空公司Vistara營運，後來轉交給HiSky。目前HiSky已將涉事客機撤出服役，進行詳細檢查，確保未來飛行安全。