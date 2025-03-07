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目睹17歲男帶多把刀「獵槍對準空姐胸口」　3英勇乘客合力制伏

▲▼廉價航空捷星日本航空公司（Jetstar Japan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲捷星航空班機傳出驚險事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

澳洲捷星航空(Jetstar)在航班即將起飛前，發現一名17歲少年試圖攜帶獵槍和多把刀登機，讓機上160名乘客陷入混亂情況，幸好在3名見義勇為的乘客幫忙下，少年很快就遭到制伏，直到安保人員抵達現場。

維多利亞州警方表示，事件發生在6日下午2時20分左右，捷星航空預計從墨爾本機場Avalon Airport飛往雪梨的610號航班上，一名攜帶獵槍和刀具的17歲少年迅速被機上乘客制伏。

男子克拉克(Barry Clark)是當時幫忙制伏少年的乘客之一，他向媒體表示，當時17歲少年想要假裝自己是維修人員登機，然而被空服員察覺有異，雙方起衝突時他注意到少年身上有獵槍，立即衝上去幫忙鎖頭將人制伏。

克拉克表示，「我抬頭看過去時，看到一把獵槍的槍管，心想，這不是飛機上該有的東西，然後我看到槍管指著空姐的胸口，所以我決定該做點什麼，少年身上還有其他武器，我不知道他的意圖到底是什麼，他當時似乎想進入駕駛艙」。

另一名拍下現場影片的乘客迪菲諾(Daniel Defino)表示，「其他乘客看到槍立刻撲了上去，一名乘客鎖住了少年的頭，我那時才拿手機開始拍，少年被制伏時幾乎沒有任何感情，看起來很可怕」。

警方約於下午2時50分左右抵達現場，將涉案少年逮捕，案件仍在調查中。航空公司特別感謝當時挺身而出的乘客們，「乘客和機組人員的安全是我們的首要任務，事件沒有人受傷，我們知道這是一個很困難的狀況，真誠地感謝那些協助空服員處理安全狀況的乘客們」。

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