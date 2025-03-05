「驚世空姐」潑油縱火燒死夫判12年定讞　還要賠公婆584萬

▲李姓前空姐與楊姓丈夫發生爭吵，竟提油縱火燒死楊男。（圖／資料照）

記者郭玗潔／台中報導

台中市豐原區李姓前空姐，與小8歲的丈夫結婚後，和婆婆有婆媳問題，她不滿丈夫未積極處理，2021年3月間，與丈夫發生爭吵後，對他潑灑汽油縱火，丈夫遭嚴重燒燙傷，1個半月後不治。最高法院審理後，將李女判刑12年定讞。民事上，李女共要賠公婆共584萬6281元。可上訴。

現年45歲的李姓前空姐，與小8歲的楊姓丈夫，多年前在臉書鳥類社團上結識，2人一見如故，交往5個月後隨即結婚。但結婚後楊男的家人發現李女無法懷孕生子，婚姻就此變調，婆媳間爆發嚴重衝突。

李女在臉書上指稱遭婆婆虐待，還貼出手臂被咬傷的照片，還說婆婆咬人；另外楊男母親也指控李女對她腳踹、勒頸、呼巴掌，甚至還威脅縱火燒屋等等。李女因此被網友稱為「驚世空姐」，雙方鬧出官司。

案發於2021年3月間，楊男父母向法院聲請核發「家暴保護令」獲准，2天後，李女覺得丈夫並未積極處理婆媳問題，清晨5時許搭計程車到加油站買汽油，趁著丈夫還在床上睡覺時，將汽油淋在他身上，拿著打火機質問公婆提告家暴案一事，逼丈夫下跪道歉。

雙方爆發口角，楊男雖驚恐喊「不要不相信，這個有油氣就會燒了」、「我還想活好不好」，李女仍回答「I DON'T CARE(我不在乎)」並數次點燃打火機逼近，最後導致楊男全身著火，遭80％二度灼傷，送醫急救；李女自己也45％二度灼傷，入院治療。但楊男傷勢較重，治療45日後不治。雖然李女也受傷，但檢方認為李女當時縱火有殺人的不確定故意，因此提起公訴。

全案上訴最高法院，李女遭判刑12年定讞。民事方面，台中地院判李女要賠各269萬3630元、315萬2651元，共584萬6281元。