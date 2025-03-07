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女乘客美到「被機師告白」！　餐巾紙示愛：世上最美的女人

▲▼女乘客美到「被機師告白」！　餐巾紙示愛：世上最美的女人。（圖／翻攝IG@stephbohrer）

▲絲黛芬被一名機師表白，盛讚為「全世界最美麗的女人」。（圖／翻攝IG@stephbohrer，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國23歲網美絲黛芬（Steph Bohrer）機場候機室打發時間時，一名機師突然靠近，默默把一張餐巾紙，放在她桌上的水瓶旁邊，然後就走開了。令人驚訝的是，那竟是一封「告白信」。

絲黛芬來自南卡州的查爾斯頓（Charleston），經常在Instagram分享旅遊紀錄與生活日常。根據她5日分享的影片，餐巾紙上寫道，「我看過了整個世界，而妳是世上最美麗的女人」，下方還有署名，但由於字跡太過潦草，難以辨識。

▲▼女乘客美到「被機師告白」！　餐巾紙示愛：世上最美的女人。（圖／翻攝IG@stephbohrer）

▲▼女乘客美到「被機師告白」！　餐巾紙示愛：世上最美的女人。（圖／翻攝IG@stephbohrer）

絲黛芬說，「我甚至沒有看到他的臉」，迄今也未更新後續發展，例如她是否設法得知對方身分，甚至進一步認識彼此等。

這部影片被分享到TikTok，僅過了1天左右，就獲得超過1100萬次觀看。許多網友懷疑機師的真正意圖，「他可能結婚了，還有5個孩子」、「這可能是他在每一座城市都會用的搭訕台詞」、「我不是想要否定什麼，但他沒有自我介紹，或者留下他的方法，也是有原因的。」

▲▼女乘客美到「被機師告白」！　餐巾紙示愛：世上最美的女人。（圖／翻攝IG@stephbohrer）

不過，也有人對此表達正面看法，「該死的留言，拜託就讓這女孩好好接受一次沒有附加條件的讚美吧！」、「機師？親愛的，快上啊！」、「如果這女孩相信童話，這也沒什麼問題吧。」

@stephbohrer

i didn’t even see his face

♬ Enchanted (Taylor's Version) - Taylor Swift
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