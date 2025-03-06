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火燒特斯拉充電站！馬斯克爭議引爆民怨

▲特斯拉充電樁遭到燒毀。（圖／翻攝自X／michaelden25711）

▲特斯拉充電樁遭到燒毀。（圖／翻攝自X／michaelden25711）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國麻薩諸塞州一處購物中心的特斯拉超級充電站，近日發生了一起令人震驚的縱火事件。當地時間周一凌晨1時許，消防與警方接獲通報，趕赴現場時發現充電站已被大火吞噬，濃煙瀰漫。據調查，現場7座充電樁嚴重受損，外殼甚至被燒至融化焦黑。消防人員在切斷電源後迅速撲滅火勢，所幸無人傷亡。

這起事件正值特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）深陷爭議之際。近期，美國多地掀起「反馬斯克」浪潮，民眾對其領導的政府效率部門裁員計畫及政策改革表達強烈不滿。從加州矽谷的特斯拉展廳到紐約的經銷商外，數百名示威者走上街頭，高舉標語抗議，指責馬斯克的政策威脅醫療保險與社會保障等公共福利。

部分抗議活動甚至演變為衝突，例如紐約一次示威中，9人因與警方發生爭執被逮捕。馬斯克旗下的SpaceX工廠外同樣出現抗議人群，顯示民怨已擴及他名下多家企業。

抗議行動不僅限於美國，馬斯克在全球範圍內的影響也引發連鎖反應。特斯拉車主反映，他們的車輛遭到蓄意破壞，甚至被噴上侮辱性字眼。市場數據顯示，特斯拉銷量在多地顯著下滑：歐洲1月銷量僅7,517輛，相較去年同期幾乎腰斬，德國市場更暴跌76%；中國2月銷量則比去年同期大減49.2%，創兩年來新低。與此同時，比亞迪等競爭對手的股價卻逆勢上揚，凸顯特斯拉在全球市場的壓力。

馬斯克近期作為政府效率部門負責人，提出的大幅裁員與節支計畫也備受質疑。最初宣稱可節省數千億美元的提案，後因數據錯誤被媒體揭露，悄悄修正後金額縮減至不到90億美元，遠低於他從政府獲得的補貼總額。此舉引發更多批評聲浪，甚至有美國汽車工會呼籲退休基金撤出特斯拉股票，形容其股價下跌速度「如同皮卡車陷入流沙」。

社群平台X上，網友「方舟子」更爆料，馬斯克因招致眾怒，連在川普的海湖莊園用餐時都得穿防彈衣，雖此說法尚未獲官方證實。

面對記者追問，馬斯克近日現身眾議院與共和黨領袖會面時，仅以笑聲回應，未正面表態。然而，其推動的裁員計畫據傳將波及退伍軍人事務部門，預計裁撤8萬人，進一步點燃民眾怒火。這場從美國延燒至全球的反馬斯克風波，是否會對特斯拉及馬斯克的事業版圖造成長期衝擊，仍待觀察。

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