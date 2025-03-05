LIVE／川普2.0「首次國會演說」強調復興美國夢　4大焦點一次看

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）即將發表第2屆任期的首次國會演說，根據白宮聲明，這次主題為「美國夢的復興」。CNN也整理出外界最關注的4大焦點。

報導指出，川普即將在國會聯席會議上，向議員及選民們說明，他上任短短44天內實施的迅速變革，主要內容將聚焦在國內議程。

至於外界關注焦點，包括他實現競選承諾、例如拉低物價的具體政策；如何解釋政府效率部（DOGE）與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）實施的聯邦政府改革；讓國會共和黨人團結起來支持其議程；如何利用國際舞台處理海外衝突、尤其是烏俄戰爭。

▲川普即將發表第2屆任期的「首場」國會演說。（圖／路透）



其中，參眾議院共和人對於如何制定一項旨在減少支出、保護社會安全局（SSA）、讓川普第1任期減稅政策永久化的預算計畫，依然意見分歧。

CNN寫道，數十年來，在美國民眾眼中，新總統的「首次演說」與一般國情咨文（State of the Union）截然不同，但此現象近年有所減退。

事實上，不論是首次國會演說或國情咨文，一名美國總統的年度演說，儘管吸引大量關注，且通常獲得積極迴響，但很少對於該總統在民眾心目中的地位，產生重大或長久的影響。即使有，也不一定是正面的。

川普第一屆任期幾乎沒有蜜月期可言，2017年他的第一次國會演說，並沒有讓整體支持率上升。不過，57%收看觀眾表示，他們對於這場演說的看法「非常正面」。