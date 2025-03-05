川普2.0首次國會演說！強調復興美國夢　演說內容摘錄一次看

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普在台灣時間5日上午10時發表了他第2個總統任期的首次國會演說。根據白宮聲明，川普本次演講的主題為「美國夢的復興」，而白宮公開的演講節選也顯示，川普強調其政府自上任以來取得「歷史性成就」，並宣布美國將迎來「黃金時代」。他表示，美國經濟正在復甦，人民對未來充滿信心，同時承諾將致力於降低通膨、改善民生，並加速結束俄烏戰爭。

CNN引述白宮發布的演講內容報導，川普表示，他在上任43天內簽署了近100項行政命令，並推動超過400項政策，創下歷屆政府「最快速的改革進展」。他強調，選舉結果顯示美國人民希望改變，而當前民調更表明，越來越多美國人認為國家正朝著「正確的方向」發展，展現對政府的信任。他也指出，小企業信心指數達歷史新高，顯示經濟環境正向發展。

▲川普發表他第二任期的首次國會演說。（圖／路透）

在經濟政策方面，川普批評前總統拜登所領導的政府讓美國陷入「經濟災難」，並將通膨問題歸咎於前朝政策。他表示，前政府的能源與財政政策導致美國陷入48年來最嚴重的通膨危機，影響數百萬美國人的生活負擔，強調自己上任後已採取多項行動，包括調控能源價格、抑制物價上漲，以減輕家庭經濟壓力。

談到烏克蘭戰爭，川普承諾將努力結束這場「殘酷且不必要的衝突」，並質疑歐洲盟友對烏克蘭的支持。他指出，美國已向烏克蘭提供數千億美元援助，但歐洲國家對俄羅斯能源的採購支出仍超過對烏克蘭的軍事援助。此外，他也批評拜登政府在戰爭中的財政支出高於歐洲盟友，認為美國不應承擔過多責任，並強調未來將優先考慮美國利益。

川普的演講反映其政府對內政策的樂觀評估，同時也展現了他對外關係的強硬立場。然而，部分分析認為，他對前政府的指責及對盟友的批評，可能影響美國的國際形象，使其外交政策面臨挑戰。未來，美國如何在經濟復甦、對外關係及戰爭結束等議題上取得平衡，仍有待觀察。