馬斯克：AI毀滅人類「機率只有20%」　未來1、2年智力就超車

▲馬斯克對AI的未來做出最新預測。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

科技巨擘、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）預言，人工智慧（AI）毀滅人類的機率「只有20%」，但在未來1、2年就能夠比全世界任何一個人類更聰明，到了2029或2030年，甚至會比全體人類還要強大。

商業內幕等外媒報導，馬斯克在上周播出、知名Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan）的節目上，談到AI的崛起與未來發展。整體而言，他抱持樂觀態度，「好結果的可能性是80%，這是我粗略的估計……被殲滅的機率只有20%。」

不過，馬斯克仍警告，AI是一項人類「應該擔憂的科技」，「我一直都認為AI將變得比人類遠遠更加聰明，並且帶來（人類的）生存風險，結果證明這是對的。」

他也認為，AI的進步令人敬畏，「要不就是超級棒，要不就是超級糟」，其發展結果不會介於兩者之間。

此外，馬斯克也談到自己殖民火星的夢想，並宣稱這個計畫「對於確保文明的長期存續而言非常重要。」他也認為，AI性愛機器人「可能在不到5年的時間內」問世。

此前，被稱為「AI教父」的深度學習專家辛頓（Geoffrey Hinton）認為，AI在未來30年導致人類滅亡的可能性為10%。而AI安全研究員與網路安全專家揚波爾斯基（Roman Yampolskiy）估計，AI在未來100年內導致人類滅絕的機率，高達99.9%。