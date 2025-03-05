新北九份隔頂停車場4月啟用　導入車牌辨識與多元支付

▲九份隔頂平面停車場改造，預計今年4月完工啟用。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

九份地區是國內外遊客熱門觀光景點，長期以來因受限地理環境而停車空間不足，其中第19號公墓旁的隔頂停車場是周邊唯一的公有土地，為優化停車空間，經新北市交通局辦理用地變更、水土保持計畫等作業，目前進行整建工程，預計今年4月完工啟用，可提供53格汽車停車位，並導入車牌辨識及悠遊卡等多元支付，提升停車服務。

交通局副局長金肇安日前視察了工程進度，他表示，該工程總經費為585萬元，於今年農曆春節後正式動工。目前工程進度已達50%，雖然近期天候狀況不佳可能影響施工進度，但施工團隊仍將全力以赴，確保工程能夠如期如質完成。

▲新北市交通局副局長金肇安日前視察工程進度。

金肇安也指出，未來隔頂平面停車場平日計次收費為1次150元、假日則採計時收費，每小時50元，以穩定當地停車費率，避免周邊業者哄抬價格、維護在地觀光品質和交通秩序；同時也將導入智慧停車管理系統及悠遊卡、LINE Pay與Apple Pay等多元支付，提升車輛進出場效率及停車服務品質。

交通局表示，除了開車前往九份，還可以選擇搭乘788、965、1062等多條公車路線直達九份。公車班次密集且固定，並且適用於基北北桃1200都會通定期票。建議遊客多加利用大眾運輸工具，不僅能避免停車困擾，還能輕鬆欣賞九份黃金山城的美景。