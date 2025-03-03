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警緝獲通緝犯爆自己人護航！他喊「線民」求1換1...結局真相曝

▲ 新北市金山警分局外觀。（圖／記者郭世賢攝）

▲莊姓警員依縱放人犯罪移送基隆地檢署偵辦。（圖／資料照／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局2024年8月間，在萬里地區攔截一名蔡姓通緝犯時，正當警員準備逮捕蔡男時，副駕駛座的莊姓男子突然出示警察身份，聲稱蔡男是「線民」，他可以用「一換一」的方式，並提出以其他通緝犯作為交換條件。由於現場無法查證其說法，蔡男仍被逮捕，而莊男則因涉嫌包庇通緝犯，被移送基隆地檢署偵辦。

新北市金山警分局2024年8月間，在萬里地區執行勤務時接獲通報，指稱一名蔡姓通緝犯正駕車逃往轄區，隨即派員在重要路口部署攔截。不久後，警方成功在萬里區攔下蔡男的車輛。正當警員準備逮捕蔡男時，副駕駛座的莊姓男子突然出示警察證件，聲稱自己是金山分局的巡佐，並表示蔡男是「線民」，正在協助偵查隊辦案。

莊男進一步向帶隊警官提出，若警方需要查緝通緝犯的業績，他可以用「一換一」的方式，隔天交出其他通緝犯作為交換。現場警員對此情況感到困惑，立即上報長官，並在無法查證莊男說法的情況下，仍依程序將蔡男當場逮捕。

事後，金山警分局展開調查，發現莊男雖然確實是分局的巡佐，但他支援偵查隊一事並未事先通報，且通緝犯等同現行犯，不存在「線民」一說。警方認定莊男的行為涉嫌包庇通緝犯，將他與蔡男一併帶回偵辦，後續蔡男因通緝身份被解送歸案，而莊男則被依縱放人犯罪移送基隆地檢署偵辦。對此，金山警分局表示，除將莊員調職至石門分駐所外，也依規定對他進行懲處。

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