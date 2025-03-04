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金山漁船2人仍失聯！烈焰吞噬畫面曝光　友船砍斷錨繩急救援

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區一艘磺港籍57.61噸棒受網漁船「三協順26號」於2日傍晚，距基隆彭佳嶼東北方約90浬處作業時發生火燒船意外，導致台灣41歲船長簡至呈及1名印尼籍漁工，至今仍下落不明；目前我國海巡艦艇仍在事發海域持續進行搜救行動。友船順吉168號船長張育維4日提供當時火燒船畫面。

▲金山漁船彭佳嶼陷火海 烈焰吞噬畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「三協順26號」漁船彭佳嶼陷火海，烈焰吞噬畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

友船順吉168號船長張育維回憶，他透過無線電接獲簡至呈的求救訊息，得知三協順26號漁船發生爆炸並起火。當時兩船相距約8浬，順吉168號為了趕往救援，直接砍斷錨繩，並於約40分鐘後抵達事發海域。

抵達後，船員立即展開搜尋，在惡劣天候條件下發現5名漁工抓著救生圈，成功將他們救起。張育維表示，他向獲救漁工詢問簡至呈是否受傷，對方回應並無受傷。為了增強搜救效果，順吉168號全開聚魚燈搜尋，但始終未能發現簡至呈的蹤影。

▲金山漁船彭佳嶼陷火海！船長未獲救。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲順吉168號船長張育維不斷拭淚，向簡父表達歉意。

由於張育維和船員長時間被聚魚燈照射，身體不適，加上救起的漁工中，有2人燒燙傷較為嚴重，因此決定先行返港送醫。3日19時33分，順吉168號將5名獲救漁工載回基隆大武崙漁港，上岸後由救護車分別送往基隆長庚醫院、汐止國泰醫院已接受治療。

簡至呈的父親於當晚趕抵港口，焦急地向張育維詢問事發經過。在聽聞詳情後，簡父悲痛不已，哀哭「一個兒子沒有了！」張育維則不斷拭淚，對簡父表達歉意，表示雖然兩船相約一起出海作業，卻未能安全返回。

▲金山漁船彭佳嶼陷火海！船長未獲救。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲被救起5名印尼漁工，由救護車分別送往基隆長庚醫院、汐止國泰醫院治療。

根據獲救船員表示，他們最後一次見到失聯的船長簡至呈時，他正緊抓著錨繩。由於強勁的海流影響，船長的身影逐漸消失在視線範圍內，此後便再無音訊。

目前，海巡署艦艇仍持續在事故海域進行搜救，希望能尋獲失蹤的簡至呈及印尼籍漁工。

▲金山漁船彭佳嶼陷火海。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡署艦艇仍持續在事故海域進行搜救。

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