迎接雙北世壯運！侯友宜加碼百萬新北幣　邀全民為選手加油

▲為鼓勵民眾進場觀賽，侯友宜宣布5月17日至30日加碼發送限量新北幣。（圖／新北市體育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜於今（5日）主持市政會議，會中體育局以「挑戰世壯運 新北拼全力」為題進行專題報告。侯友宜指出，2025年雙北世壯運將有來自107個國家、超過2.5萬名選手參與，預計帶來顯著的觀光經濟效益。為迎接各國選手，新北市推出5大免費優惠措施，並鼓勵市民進場觀賽，同時加碼送出總值超過百萬元新北幣，歡迎大家前來新北享受精彩賽事與城市魅力。

侯友宜表示，新北市為迎接各國選手，特別推出5項免費加碼服務及2項特別服務。免費項目包括使用新北市所屬運動場館、搭乘觀光公車遊覽水金九、騎乘深澳鐵道自行車、參觀新北市6館1園文化場所，以及參加75場次深度文化體驗遊程。此外，新北市以「6心級賽會模式」規劃賽事服務，確保選手在飲食、住宿、比賽及醫療等方面都能安心無虞。

▲新北市體育局長洪玉玲5日在市政會議進行【挑戰世壯運 新北拼全力】專案報告。

此外，為鼓勵民眾進場觀賽，侯友宜宣布5月17日至30日至新北26個場館觀賞比賽與參加在新北市美術館舉行的閉幕典禮，每日限量索取新北幣，總值超過百萬元，可至新北各大商圈、夜市攤販、文化運動場館、市場及便利商店消費抵用。體育局表示，本屆賽事有多位名人參加，包括前職棒選手高國輝、周思齊，奧運射箭銀牌陳詩園，藝人蕭煌奇、玖壹壹等，歡迎大家進場為選手加油。

侯友宜強調，世壯運有「平民版奧運」之稱，年滿30歲即可參賽，希望選手們能開心參與比賽，以運動會友，將運動融入生活，進一步培養全民運動風氣，提升國民健康素質。

▲雙北世壯運新北市比賽場館巡檢示意圖。

體育局補充，選手憑證可免費使用新北市所屬運動場館的體適能中心及泳池，並享有3個月免費搭乘觀光公車遊覽水金九、免費騎乘深澳鐵道自行車、免費參加75場次深度文化體驗遊程，以及免費參觀新北市博物館、美術館及林家花園等6館1園文化場所。這些措施不僅讓選手享受比賽，也能深入體驗新北市的獨特魅力。

此外，新北市特別在新莊體育場、市民廣場、板橋體育場等三處身障比賽場館，安排「1對1服務團隊」提供身障朋友專屬服務，並與新北市中醫師公會合作，在板橋體育場提供按摩舒緩服務，確保所有選手都能獲得完善的照顧與支持。