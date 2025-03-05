新北動保處推犬隻行為訓練課程　助飼主解決毛孩疑難雜症

▲訓犬師針對狗狗的社會化及服從訓練進行學習。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處致力於促進市民與寵物之間的和諧關係，特別針對犬隻行為問題，推出了一系列訓練課程，以協助飼主解決飼養過程中可能遇到的各種挑戰。動保處指出，許多飼主在飼養犬隻時，常面臨如廁訓練、吠叫、指令教學等問題。為此，動保處與專業訓犬師合作，不僅開辦訓練課程，今年還特別增加了到宅犬隻行為訓練服務。對於那些因高敏感性而無法外出的犬隻，飼主可致電動保處報名，透過專業指導，幫助犬隻學習基本指令並改善不當行為，從而提升人寵互動的品質。

新北市動保處定期在板橋生命教育園區舉辦訓犬課程，提供專業指導，教導飼主如何培養犬隻定點如廁的習慣，減少居家環境的清潔負擔，讓飼主與寵物都能享受更舒適的生活。參與課程的學員表示：「參加這兩次課程後，我學會了如何更有效地照顧和理解狗狗的需求。這些課程不僅提升了我的飼養知識，還改善了狗狗的吠叫問題，讓我能夠為狗狗提供更好的陪伴與照顧。」

▲透過專業訓練攜手打造人寵和諧的幸福家園。

飼主楊小姐參加犬隻行為訓練，針對狗狗的社會化及服從訓練進行學習，內容包括人走動時不撲吠、套牽繩練習、外出放風、撫摸練習及坐下練習。訓練過程中，狗狗已能在有人靠近時保持冷靜，不再撲吠；對牽繩的接受度也逐漸提高，雖然仍會閃躲，但在適應後願意配合。

外出時，狗狗對陌生人仍會保持警戒，但對信任的訓練者則會親近，並主動討摸及尋求食物獎勵。撫摸方面，狗狗可接受短時間的觸摸，但肩胛後方仍較敏感，需要循序漸進增加親密互動時間。透過誘導訓練，狗狗已能短時間坐下，並在無繩隨行訓練中表現良好。

新北市動保處長楊淑方呼籲，透過正確的訓練方法，飼主可有效改善犬隻的行為問題，建立更深厚的情感連結。今年除持續推出更多相關課程外，還邀請專業訓練師與獸醫師，為飼主提供全方位的指導，提升市民的飼養知識與技能。對於無法外出的問題犬，動保處也提供到宅教學服務。有興趣的飼主可關注「新北市政府動保處」公告，了解課程的時間與報名方式，攜手打造人寵和諧的幸福家園。

▲飼主至新北市毛寶貝生命教育園區參加犬隻行為課程。