在地人服務在地事！新北首創「金好獎」表揚41社區

▲新北市「金好獎」淡水鄧公社區榮獲金獎，由理事長邱美津（右7）代表受獎。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為擴大培力及鼓勵社區發展協會推展多元福利服務，新北市今（5日）在6樓大禮堂表揚第一屆「金好獎社區」，由副市長劉和然代表侯友宜市長頒獎，共有41個社區發展協會獲獎。劉和然表示，新北市是一個環狀的城市，社區的草根性力量大，協會由熱心人士組成，在地人服務在地事，推動各項社會福利服務，讓「在地共好、新北金好」。

劉和然表示，新北市共有467個社區發展協會，這些協會在公私協力的合作下，成為提供社會福利服務的推手，涵蓋老人、婦女、兒童及身心障礙者等。中央雖然有金卓越社區選拔，但名額有限，為鼓勵在地社區凝聚居民，促進融合、增進福利，創造安居樂業的生活環境，因此新北首創「金好獎社區選拔」，其中泰山義仁社區等7個獲金獎，鶯歌鳳鳴社區等9個獲銀獎，新莊海山社區等12個獲銅獎，八里訊塘社區等13個獲潛力獎。

▲劉和然表示，新北市社區的草根性力量大，協會由熱心人士組成，在地人服務在地事。

榮獲金獎的泰山義仁社區理事長林玉燕表示，該社區長期推動長者照顧、兒少培育、身心障礙支持、急難救助及環保工作，營造互助共融、健康永續，更成立長者「獅威舞團」，每年參與泰山區特有的獅王文化節，展現長者的自信與活力。義仁社區更於114年度領航泰山區山腳、貴子、同榮及楓樹等4個社區共同推動「泰山心連心-和諧共融幸福圈」旗艦型計畫，跨社區整合資源，提供多元服務。

另一獲金獎的淡水鄧公社區理事長邱美津表示，協會致力於弱勢族群服務，自2021年起自籌經費辦理兒童課後照顧班及小衛星，由鄧公國小轉介清寒、單親、隔代教養的學童，或社福中心服務及轉介的弱勢孩童，提供課後照顧及安頓。並於2023年成立志願服務隊，定期提供長者共餐服務。2024年更獲得社會局推薦通過中國信託慈善基金會「臺灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫」，幫助在地弱勢兒少安心生活、快樂成長。

頒獎典禮中並表揚由林口湖南社區擔任領頭羊的大旗艦計畫，結合仁愛、中菁、湖北和嘉瑞等4個協會，由湖南社區理事長張欽哲代表受獎。

▲林口湖南社區大旗艦計畫 結合仁愛、中菁、湖北和嘉瑞等4個協會共同推動，亦獲得表揚。