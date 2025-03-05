金山漁船爆炸起火2失聯！友船質疑救援慢　海巡署：無耽擱延誤

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區一艘磺港籍「三協順26號」漁船於2日傍晚，在基隆彭佳嶼東北方約90浬處發生火燒船意外，造成41歲船長簡至呈及1名印尼籍漁工，至今仍下落不明。友船「順吉168號」船長張育維質疑，海巡署的救援行動不夠迅速和積極。對此，海巡署澄清表示，救援過程並無耽擱延誤，目前海巡署艦艇仍持續在事故海域進行搜救，不放棄任何機會，希望能尋獲失蹤船長及漁工。

▲「三協順26號」漁船彭佳嶼陷火海，烈焰吞噬畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

張育維表示，他透過無線電接收到簡至呈的求救訊息，得知「三協順26號」發生爆炸並起火。當時兩船相距約8浬，為趕往救援，他直接砍斷錨繩，並在約40分鐘後抵達事發海域。他說，現場火勢相當猛烈，且當時吹的是南風，而非東北風，事發地點位於台灣東北部海域，理論上風浪不應過大。他認為，海巡署的救援行動不夠迅速和積極，若能派出更大規模的船艇參與救援，將能更有效搶救黃金時間。

海巡署則回應表示，2日18時12分第二（北基）巡防區獲報「三協順26號」漁船於彭佳嶼東北方90浬、距釣魚台北方40浬海域失火，立即調派線上萬里艦（距106浬）、PP-10069艇（距120浬）、PP-10090艇（距120浬）及PP-3575艇（距90浬）等1艦3艇，第一時間趕赴現場救援，過程沒有耽擱延誤，目前搜救行動仍持續進行中。

▲海巡署艦艇仍持續在事故海域進行搜救。

海巡艦艇抵達現場海域後，由國搜中心統一與日方密切聯繫，協調分配搜救區域，並運用搜救優選規劃系統，模擬分析最可能漂流位置，依現場實況積極投入救援行動。

海巡署表示，感謝友船就近協助救援5位落海船員，目前仍有簡姓船長等2人尚未尋獲，海巡署至表遺憾，對於家屬焦急期盼的心情感同身受，除全力落實救援任務外，亦指派幹部向家屬說明搜救進度及提供必要之協助，海巡署也將持續派遣艦艇搜救，不會放棄任何機會。

海巡署指出，目前正值季節變化、海象不穩之際，今年2月迄今已發生6起海上遇險案件，海巡署呼籲航行作業船舶注意海上航行安全，如遇緊急情況，請立即撥打海巡「118」免費服務專線，或透過漁會或漁業電台報案，海巡署將立即調派艦艇及相關能量，提供一切必要之協助。