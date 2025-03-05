民進黨拼收復新北　蘇巧慧勤走地方維持熱度、基層盼林右昌快表態

▲有志新北市長大位的立委蘇巧慧，近來勤走地方基層。（圖／取自蘇巧慧臉書）



記者陳家祥／台北報導

新北市自前縣長蘇貞昌卸任後，至今20多年都由藍營執政，如今新北市長侯友宜第二任期將屆滿，民進黨力拼要收復失土，各路人馬磨刀霍霍。立委蘇巧慧身兼新北黨部主委，已明確表達參選之意，黨內主要對手林右昌則是私下運作，藉黨秘書長身份走遍各地方宮廟。地方人士直言，就算林右昌打著「賴人馬」跑地方，但主席喜歡的是「會贏的人」，林早點表態、進入黨內整合找出最強人選才是正道。

地方人士指出，蘇巧慧藉由黨部主委身份順利走出樹林鶯歌大本營，除了自辦活動外也與議員合作、宮廟活動邀請等，陸續跑遍新北29行政區。雖然未明講，但蘇巧慧已確實將「選2026」的訊號傳達給基層。

地方人士指出，即便民進黨內派系壁壘分明，但蘇巧慧在擔任市黨部主委時仍秉公處理、將派系放一邊。就以近期的大罷免潮來說，不少議員無端被波及，但蘇仍全力協助，不論是在中央透過議題助陣或是舉辦地方親子活動凝聚共識，該做的都沒有少做。另外，蘇也持續在社群平台推出政見，展現跨出樹林鶯歌後對於其他行政區的想像，同時也擴展與民間團體的互動、觸及不同族群，替聲量保溫以利未來民調比拼。

地方也有聲音傳出，蘇巧慧跑行程「太過積極」、被解釋成強出頭，違背賴清德去年說先不談選舉的指令。有新北黨務人士喊冤，蘇巧慧跑地方行程也是在鞏固民進黨勢力，並非違背主席指示；此外，去年有這麼多不利施政的法案通過，地方行程也是與選民溝通的良機、喊話要多多支持執政黨，這些論述都沒有觸及選舉。

▲林右昌同樣有意新北市長大位，但相較蘇巧慧，林採取相對低調做法。（資料照／民進黨提供）



至於林右昌部分則是「有做但沒說」，確實一直在新北走訪，但遲未明確傳達要選市長的訊息，反而不斷暗示「我是賴清德的人」，因此地方才會希望儘早表態。地方人士認為，林右昌若要選勢必要辭去黨秘書長一職，避免用黨資源跑地方的不對等狀況。

地方人士直言，大家其實都看得出來林右昌有志要戰新北，但如果真的有意要選，早點表態、大家來協調或是良性競爭，也可以降低地方支持者的焦慮。林現在具黨秘書長身份確實銜賴清德之命跑了不少地方活動，但賴一直以來都沒有特別偏愛誰，現階段和有志參選首長者的互動都很一致，沒有刻意冷落誰。

「終歸來說，賴清德喜歡的是會贏的人。」地方人士說，即便六都過往有採用徵召，看似由主席決定人選，但在事前也會先做內部民調，因此早點表態、來做民調的比較，對整體的局勢才是正面加分的。上屆選舉檢討其中一個敗因，也是林佳龍遲遲未宣布參選，導致起步晚錯失經營先機所致。