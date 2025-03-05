新北寵物友善再升級！永和綠寶石寵物公園圍籬全面翻新

▲新北綠寶石寵物公園更新圍籬，高度及型式優化讓毛小孩可盡情奔跑。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中永和地區是全台人口密度最高的地方，位於河濱公園的綠寶石寵物公園更是毛孩們專屬的玩樂天堂，啟用已超過十年。為提供更安全的使用環境，新北市高灘處更新綠寶石寵物公園全區350公尺圍籬，並調整圍籬高度，讓毛爸媽們可放心帶著寶貝放風，充份享受互動時光。

雙和地區都市化程度高，市區較少擁有大面積綠帶空間，鄰近新店溪水岸空間取名「綠寶石河濱公園」，係指於人口稠密的都市中，這片廣闊綠地空間宛如綠寶石一樣珍貴，公園內設有5500平方公尺專屬寵物公園，擁有寬敞的奔跑空間及基本寵物互動設施，是中永和地區最受歡迎的寵物休閒活動場所。

▲綠寶石寵物公園2024年增加洗腳區，提供毛孩更優質的使用條件。

高灘處長張修銘表示，綠寶石寵物公園於2014年完工開放使用，因位於河川區域故需配合防汛需求拆卸圍籬，歷經多次颱風豪雨侵襲，圍籬頻繁拆解致多處變形老舊，常接獲寵物逃脫訊息。高灘處經評估後編列預算更新圍籬型式，高度增加30公分並採易拆卸設計，圍籬更新過程以半半施工方式，讓場地部份區域於施工中開放使用，減少施工不便。

家裡擁有2隻毛孩，時常開車來到綠寶石寵物公園的周小姐表示，寵物公園大小狗區劃分明確，也有寬廣的空間，去年於入口處增加2組水龍頭及流動廁所，這次圍籬整修期間也有規劃臨時使用區域，圍籬高度增加讓人更放心，感謝市府提供的各種友善條件。

▲綠寶石寵物公園更新全區350公尺圍籬，高度增加30公分讓寵物放心奔跑。

張修銘補充說明，綠寶石寵物公園周邊有棒球場、網球場、自行車道、停車場等各項休閒遊憩設施，交通相當便利，毛小孩來這邊放電之際，家人也可規劃其他休閒、遊憩及運動行程，一起跟著毛孩來河濱公園動健康。

新北河濱公園除了綠寶石寵物公園外，在新莊65橋下游、新店親情、蘆洲蘆堤、板橋華江及浮洲、三重龍門也有寵物公園，詳細可洽高灘處官網。高灘處提醒，攜帶寵物至河濱公園休憩時，除寵物公園內可不用繫繩外，其他區域仍應依寵物體型及種類使用鏈繩或其他適當的防護措施，以免與其他休憩民眾產生衝突。