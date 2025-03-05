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美準國防次長籲提高軍費　日相石破茂回應：日本自行決定

▲▼石破茂28日下午針對眾議院選情召開記者會，表示將誠摯反省、推動黨內政治改革。（圖／路透）

▲ 石破茂強調，日本防衛費由日本決定。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國防部次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）近日表示，日本應加快將國防支出提升至GDP的3%，並改革軍隊以強化「拒止性防禦」能力。日本首相石破茂對此強硬回應，防衛費由日本政府依需求決定，而非因美國或其他國家而調整。

美國聯邦參議院軍事委員會於當地4日舉行聽證會，審查柯伯吉人事案。《日經亞洲》報導，柯伯吉書面回應參議員提問時表示，將推動日本進一步增加國防支出，認為日本應盡快將軍費提升至GDP的至少3%，並強化針對國內群島的防禦能力及區域內集體防禦，並稱美國將以「建設性但具緊迫感的方式」向日方傳達此一立場。

《日本放送協會》（NHK）報導，石破茂5日在參議院預算委員會上對此回應，防衛費是依據國家需求編列，而非「被美國或其他國家提到」而決定，強調「日本的防衛費由日本自行決定」，且會考量多重因素考量後敲定，不會預設GDP占比來制定軍費規模。

內閣官房長官林芳正上午也在記者會上表示，防衛費並非以金額或GDP占比為前提，重視的是國防能力實質內容，並稱政府正努力達成2027年度將安全保障相關經費提升至GDP的2%，也將持續推動從根本強化防衛能力。

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