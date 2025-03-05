台積電投資千億設廠！　川普自豪喊：美國「不用付任何錢」

記者陳宛貞／綜合外電報導

台積電（TSMC）3日宣布在美國加碼投資千億美元，美國總統川普隔天在第二任期首次國會演說中大力宣傳此事，聲稱台積電將在美國打造地表最強大晶片，強調美國「不用給他們任何錢」，令現場共和黨議員紛紛起身大力鼓掌。

川普於當地4日晚間（台灣5日上午）的國會演說中表示，「多虧我們的美國優先政策，我們在過去幾周獲得1.7兆美元投資」，談及OpenAI與甲骨文（Oracle）的5000億美元投資時還藉機嘲諷前副總統賀錦麗，「如果是她當選，他們就不會這麼做了」，此外還提及軟銀（SoftBank）及蘋果（Apple）等企業。

川普接著說道，「就在昨天，世界上最大、最強且擁有97%龐大市佔率的台積電，宣布投資1650億美元，要在美國製造地球上最強大的晶片，而我們不會給他們任何錢」，現場頓時被共和黨議員的巨大掌聲淹沒。

川普直言，拜登政府推出的《晶片法》「是個很爛很爛的東西，我們付了（半導體製造商）數千億美元，但根本沒有意義，他們拿走我們的錢卻沒花」。

他強調，「重要的是我們不會給他們任何一點錢，而對他們來說重要的是他們不想支付關稅，所以他們會來設廠，還有其他很多企業會來，而我們不會給他們錢，我們只想保護我們的企業和人民。他們會來的，因為他們如果在美國設廠就不用付關稅，這很棒。」

川普接著點名身後的眾議院議長強生，「你應該廢除《晶片法》，不管還剩下多少預算，議長先生，你應該用來減少債務，或做其他任何你想做的事」，再度贏來一片掌聲。

▲ 川普在國會演說中反覆強調「不用付錢」給台積電。（圖／路透）

《路透》報導，拜登2022年8月簽署《晶片與科學法》，其中包括390億美元對美國半導體製造業及相關零件的補貼，以及750億美元政府貸款授權。

4日的演說是川普迄今對《晶片法》最強烈的批評，「我們不用給他們錢」暗示只要避免新關稅就足以說服企業在美設廠。但也有部分官員擔心，川普可能尋求撤回拜登任內達成的撥款協議。

商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）3日在白宮提及對台積電的66億美元補助，但稱美國政府目前沒有計劃提供台積電新的補助，不過台積電符合獲得25%製造業投資稅收減免的資格。台積電上月則稱，該公司已收到其中15億美元補助款。