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28歲日男性侵10女童！變態「跟蹤筆記」曝　被判無期不服上訴

記者王佩翊／編譯

日本一名男子先後性侵10名就讀小學生的女童，因此被判無期徒刑，然而他因為不服判決結果，決定上訴。根據判決書，被告長年跟蹤陌生女童，調查其生活背景與家人不在的時間後，持美工刀恐嚇威脅並性侵，甚至以相同手法得逞多次，犯行惡劣。

根據MBS NEWS報導，判決書指出，28歲被告柳本智也2016年至2022年間性侵10名年齡介於8至12歲的小學女童，部分受害女童甚至因此受傷。他為了性侵，事前尾隨並監視被害女童，以掌握她們的行動範圍以及家人不在家的時間，並將相關資訊記錄在手機中。

檢方指出，在部分案件中，柳本從犯案前11個月就開始尾隨受害者，並調查受害女童的生活模式，以伺機下手。

柳本通常會在女童回家開門時，趁機闖入家中或在公寓的公共區域犯案。他的慣用手法是以美工刀威脅受害女童，甚至會恐嚇對方稱，「如果妳哭了，我就殺了妳」、「妳的家人也會被殺」等。

有時，他還會說，「如果聽話的話就給妳500日圓（約新台幣109元）」等，企圖用零用錢來引誘受害女童。

柳本在法庭上雖然承認起訴內容，但他卻聲稱，「雖然知道女童在犯案時會感受到的痛苦，但我以為她們也很爽。」

大阪地方法院2月18日作出判決，法官伊藤寬樹指出，柳本的犯罪計劃性極高，行為極其卑鄙且惡劣，且這些嚴重的性侵行為持續多年，受害人數眾多，理應受到相應的重罰，因此判處柳本無期徒刑。

沒想到柳本卻因不服判決，在3月4日的上訴期限內對判決提出了上訴，未來此案將進入大阪高等法院的上訴審理。

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