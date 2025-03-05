「全裸軟禁」同居男友害慘死！刀割鼻子　日本惡女殘暴行徑曝

▲警方歷經3年的蒐證，終於將虐死受害者的女嫌逮捕。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本長崎縣一名54歲無業女子因為涉嫌虐待同居男友致死，因此被警方逮捕。她涉嫌於3年前將當時40多歲的同居男友軟禁在自家2樓陽台，導致對方失溫死亡。此外，她還曾用利刃割傷對方鼻子。

根據《長崎放送》報導，警方調查顯示，54歲的女嫌與死者自2011年開始交往，此後便展開同居生活。而該起虐殺案件發生於2022年1月至2月間，當時54歲的女嫌在與死者同住的長崎縣波佐見町的一棟2層樓公寓內，軟禁虐死男友。

嫌犯2022年1月20日持利刃割傷男方鼻子，造成嚴重傷口。同年2月6日至7日，她強行脫光男友的衣物，將他關進2樓陽台不讓他進屋，導致男方最終因為失溫死亡。

同年2月7日，該名女子曾致電消防單位求助。她在電話中表示，「有一名40多歲男子沒有反應。」而當消防人員趕抵現場時，發現男子赤裸倒臥在室內，呈現心肺功能停止狀態。

儘管女嫌堅決否認犯行，並聲稱自己「什麼都沒做」，但警方認為其涉嫌重大，接獲通報後隨即展開調查。然而因為缺乏直接目擊者，警方花費大量時間蒐集證據，並持續調查犯案動機及事發細節，歷經3年，終於成功在2025年3月5日以傷害與監禁致死罪嫌將女子逮捕。

警方透露，2人自2011年開始交往，但根據多方證據顯示，女方疑似經常施暴，長期對男子造成身心壓迫。