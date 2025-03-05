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讓企業戰時運作不斷！台灣高官：學習烏克蘭經驗　1關鍵防中國網攻

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

▲兩岸局勢緊張，台灣一名官員透露，台灣正向烏克蘭取經，學習如何在戰時持續維持政府與社會運作的能力。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

台灣一名高官5日告訴路透社，台灣正向烏克蘭企業學習，強化在戰時維持政府與社會運作的應變能力，並加快應對中國威脅的應急計畫。

據路透社報導，這位要求匿名的官員表示，烏克蘭企業在俄烏戰爭期間仍維持運轉，包括優步（Uber）、微軟（Microsoft）等公司，為台灣提供了寶貴的實戰經驗，「我們希望能借鑒烏克蘭的第一手經驗，了解私營公司如何在戰時協助建立政府與社會的復原力。」

他進一步透露，台灣政府目前正推動國內企業與烏克蘭同業建立聯繫，以協助台灣企業在潛在戰爭威脅下，快速強化業務持續性與應變計畫，「我們有戰鬥的意志，現在也必須密切關注我們的準備意願。」

烏克蘭美國商會（American Chamber of Commerce in Ukraine）會長漢德（Andy Hunder）在台灣研討會上表示，台灣政府應建立雲端備份系統，以防範中國可能發動的網絡攻擊。他指出，俄羅斯曾試圖透過網攻癱瘓烏克蘭基礎設施，因此一旦衝突爆發，台灣需確保科技、金融、食品、物流等關鍵產業能持續運作。

漢德強調，二戰時期，關鍵基礎設施最安全的地方位於隧道中，而如今則是雲端。他以萬事達（Mastercard）與Visa為例，指這些支付服務在戰爭期間仍能正常運作，維持了烏克蘭的金融穩定。台灣可藉此經驗，加強雲端數據備份，確保戰時經濟運作不中斷。

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