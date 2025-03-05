賴清德：執政團隊緊盯川普新政　「互惠雙贏」下鞏固台灣關鍵地位

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（5日）召開中常會，邀請中華經濟研究院院長連賢明，以「川普2.0的貿易和產業政策」為題進行專案報告，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德聽取報告後裁示，台灣各界都緊盯川普新政，審慎擬定對策，端出產業及財經方案，按部就班，並且在互惠雙贏的原則下，鞏固台灣在全球高科技產業不可或缺的關鍵地位，對於某些無謂的批評，必須重申「面對變局，台灣沒有分裂的本錢」。

據轉述，賴清德聽取報告後裁示，美國川普總統勝選後，台灣各界都緊盯川普新政，而執政團隊面對當下變局，更是進行深入研究。

賴清德強調，台灣審慎擬定對策，端出產業及財經方案，按部就班，做好最妥適的安排，確保國家利益與產業優勢不受衝擊，讓產業能夠持續站穩腳步，同時布局全球。並且在互惠雙贏的原則下，鞏固台灣在全球高科技產業不可或缺的關鍵地位。



賴清德直言，對於某些無謂的批評，他必須重申「面對變局，台灣沒有分裂的本錢」，特別是在國防、外交、國際經貿事務更是如此，他希望大家能夠團結，一起因應變局，掌握契機，讓國家更壯大，繼續前進。

賴清德致詞時則指出，本週，敦睦遠航訓練支隊，將要開啟國內環島航訓，會靠泊在全台各地的主要港口，歡迎國人朋友前往參觀，一同見證國防自主的成果。

賴清德強調，要特別感謝第一線盡忠職守的國軍弟兄姊妹，完成一項又一項艱鉅的任務，是守護國家、守護人民生命財產安全最重要的力量，政府會以堅定承諾和實質行動，持續提升國軍待遇，並強化整體戰力，共同凝聚守護台灣民主自由的堅實力量。