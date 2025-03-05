2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展8日登場　黃偉哲盼參觀人次破35萬

▲台南市政府5日上午在後壁區台灣蘭花生物科技園區舉行宣傳記者會，台南市長黃偉哲等人皆親臨現場，還有人氣女團EighRA（紫月光）站台，為即將到來的蘭展注入青春活力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展將於3月8日在台南後壁盛大開幕，展出至3月23日，為期16天，台南市政府5日上午在後壁區台灣蘭花生物科技園區舉行宣傳記者會。

台南市長黃偉哲、農業部農糧署果樹及花卉產業組組長蘇登照、外貿協會台南辦事處主任周秀芬、台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮，以及市議員蔡育輝等皆親臨現場，還有人氣女團EighRA（紫月光）站台，為即將到來的蘭展注入青春活力！

黃偉哲表示，台灣國際蘭展是世界級的蘭花界盛會，也是世界三大蘭展之一，今年已經邁入第21年，這次更結合了睽違多年再度拿到主辦權的亞太蘭花會議，期盼更多人一起來共襄盛舉，也期許蘭花產業持續在台南茁壯，邁向下一個20年。他並指出，去年蘭展迎來30萬人次的參觀人潮，希望今年一舉突破35萬人次。

農糧署蘇登照指出，台灣國際蘭展從民國94年只有幾個廠商參與的小型展覽，一路演變到今日的盛大，實屬不易。今年不一樣的是睽違20年的亞太蘭花會議又回到台南舉辦，期盼接下來能將AI人工智慧的科技導入，推動蘭花產業創造下一個巔峰20年。

貿協周秀芬表示，3月6日將邀請15國29位的買主蒞臨，在台南遠東香格里拉辦理蘭花採購洽談會，另外有154場的媒合，增進蘭花產業發展的同時也促進周邊產業擴展。據農糧署統計，台灣花卉去年的出口總額達2億元，其中蝴蝶蘭就佔了1.5億元，貿協將與政府及花農攜手，持續拓展台灣蘭花的海外市場。

台南市政府指出，近年來，永續發展與環境意識成為全球關注焦點，台灣國際蘭展亦積極推動「生態藝術」理念，強調自然與美學的平衡。今年的蘭展主題景觀區以「野性秩序」為核心，規劃四大主題區，帶領參觀者探索自然與建築、混亂與秩序、野性與時尚的交錯張力。



此外，展區將蘭花結合時尚、光影科技與沉浸式體驗，增添前衛感與文化層次。每個主題皆是一場探索之旅，從迷霧、棲地、時尚花藝到自然共鳴，讓訪客沉浸於都市叢林的藝術魅力，體驗生態與藝術的深度交融。

台南市政府也宣布，蘭展開幕當日適逢3月8日國際婦女節，所有女性朋友均可免費入園參觀。另外，「蘭展月好康」活動已經開跑，持蘭展票根至指定店家消費，可享多項優惠。優惠詳情可上網搜尋台南旅遊網 https://www.twtainan.net/zh-tw/event/activitydetail/6228/。

為方便民眾前往蘭展會場，展覽期間特別加開台鐵及高鐵接駁車，持電子票證即可免費搭乘，歡迎多加利用。除了欣賞蘭花之美，也能順道遊覽後壁周邊，來一場小旅行。更多蘭展活動資訊詳見台灣國際蘭展官方粉絲專頁(https://www.facebook.com/tiostwn?locale=zh_TW)