美準國防部次長：將加速「擴大對台軍售」強化自衛能力

▲美國國防部次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國國防部次長提名人柯伯吉4日在聽證會中指出，中國對台灣發動攻擊的威脅正在上升，美國若要防範，必須集中軍事資源來確保台灣的安全，他上任後將特別關注加速強化及改革美國軍售，擴大武器轉移及銷售，以強化台灣自衛能力。

聯邦參議院軍事委員會4日針對柯伯吉（Elbridge Colby）的人事案舉行聽證會，而他在回應參議員的問題時表示，中國的軍事威脅不只是長期問題，更是當前的現實挑戰，對美國來說，最緊迫的情境就是中國可能對台灣發動武力攻擊。

柯伯吉表示，如果他確認上任，會將確保川普對台政策的成功視為首要任務，他不但會履行台灣關係法，也會特別關注加速、改革並強化軍售能力，擴大武器移轉及銷售，以幫助台灣提升自我防衛能力。

柯伯吉指出，要在川普的任期內，達成避免中國對台灣發動攻擊的目標，美國必須優先強化「拒止防禦」（denial defense）戰略，並集中軍事資源來確保臺灣的安全。同時，台灣和日本必須大幅提升自身的防禦能力，以應對可能發生的衝突。

柯伯吉表示，從台灣的角度來看，台海的軍事平衡已經嚴重惡化，台灣應該大幅強化防禦能力，重點放在「拒止入侵」（denying an invasion）以及「抵禦封鎖」（riding out a blockade），但台灣目前在這方面的作為遠遠不夠。

柯伯吉提到，若美國進一步公開承諾軍事介入，可能會帶來一系列風險；例如，這可能激怒北京，甚至給中國提供發動軍事行動的藉口。此外，這樣的舉動可能會讓台灣產生錯誤的期待，進一步減少自身在國防上的投入，「這對於我們聯手強化嚇阻力、降低美軍作戰風險來說，將帶來不利影響。」

柯伯吉說，他不但會履行台灣關係法，也會特別關注加速、改革並強化軍售能力，擴大武器移轉及銷售，以幫助台灣提升自我防衛能力。