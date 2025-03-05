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像狗一樣死去！北韓軍寧死不降　前士兵曝原因：在俄被俘家人會被處死

▲▼ 俄烏戰爭。（圖／路透）

▲俄烏戰爭爆發至今已逾3年。為了解決前線兵力短缺問題，俄羅斯向盟友北韓求助，但這些可憐的北韓軍卻成為了犧牲品。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

北韓為支持俄羅斯盟友的全面入侵行動，派出了逾1.2萬名士兵支援烏克蘭戰爭，並嚴令士兵「寧死不降」。一名北韓前士兵透露，北韓士兵很少在這場戰爭中被俘，是因為他們在上戰場前就被警告，一旦被活捉，那他們在國內的家人就會被處死，多數士兵也將被俘視為「最大恥辱」，並選擇在戰敗前自我了斷。

據美媒ABC報導，南韓情報機構今年1月在一場閉門簡報會議中指出，北韓至少有300名士兵在俄烏戰爭中犧牲，另有超過2700人受傷。知情人士透露，自2月初以來，北韓再次派遣了數量不明的士兵前往俄羅斯西部庫斯克地區（Kursk）前線作戰。分析認為，北韓領導人金正恩計劃以軍事支援換取軍事技術，恐進一步威脅韓半島的安全。

▲▼2名北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

▲▼2名北韓士兵在庫斯克作戰時遭烏軍俘虜，隨後被送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

▲▼2名北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基證實，烏方俘獲2名北韓士兵，隨後烏克蘭公佈一段影片，顯示其中一名戰俘在被問及是否願意回國時，表示希望留在烏克蘭，並在翻譯員詢問「你是否知道自己正在和烏克蘭作戰」時搖頭示意不知情，反映北韓政府可能刻意誤導士兵，隱瞞戰爭真相。

南韓情報機構評估，這2名遭俘的北韓士兵可能隸屬軍方核心情報機關「偵察總局」，而曾為北韓軍中士的脫北者柳成賢（Ryu Seong-hyeon，音譯）告訴ABC，多數北韓士兵會在被敵人殺死前輕生，因為對北韓人來說，被俘是最大的羞恥。脫北者朴宇成（Pak Yusung，音譯）補充，若士兵遭俘並洩漏情報，他們的家人就會被送往政治監獄營地，甚至遭公開處決，因此多數士兵選擇在被殺前自盡。

▲▼北韓軍前往俄國庫斯克州協助對抗烏軍，卻慘遭烏軍無人機襲擊，淪為一具又一具冰冷的遺體。（圖／達志影像）

▲北韓軍前往俄國協助對抗烏軍，卻慘遭無人機襲擊，淪為一具又一具冰冷的遺體。（圖／達志影像）

此前，烏克蘭軍方公佈影片，顯示北韓士兵在烏克蘭戰場上遭無人機追殺，顯示這些來自平壤的士兵難以適應現代戰場。南韓情報機構也證實，北韓士兵在現代戰爭中的適應不良造成了大量傷亡，而北韓空軍也有約50%飛行員僅接受過理論訓練，未曾駕駛戰鬥機，因此他們的戰力嚴重不足。

柳成賢和朴宇成表示，根據他們的經驗，北韓多數士兵終其一生都沒見過無人機，「他們見到無人機時，根本不知道如何防禦，也不知道怎麼對抗烏克蘭人，他們沒有語言、沒有技能、沒有資訊，這就是為什麼他們會像狗一樣死去。」朴宇成警告，金正恩可能透過向俄羅斯輸出兵力換取先進軍事技術，為未來朝鮮半島衝突做準備，「如果俄羅斯勝利，將強化獨裁政權的軍事實力。」

韓國脫北者團體「北韓青年之聲」敦促國際社會譴責北韓與俄羅斯的聯盟，並呼籲國際刑事法院追究金正恩的責任。朴宇成強調，隨著戰爭持續，金正恩恐進一步派兵，而越來越多朝鮮人將得知戰爭真相，可能動搖金正恩政權。他警告，「這只是個開始。」

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