從餐廳到餐桌！新北淡水推午仔魚料理　夕陽美景雙重享受

▲午仔魚一夜干。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著春季的到來，正是品嚐新鮮午仔魚的最佳時機！位於淡水漁人碼頭內淡水魚市2樓的魚藏餐廳，現正推出新鮮美味午仔魚料理，讓您在味蕾上體驗春天的美好，魚市1樓的便利商店也有午仔魚一夜干真空包能帶回家品味！新北市漁業處邀請您假日來到漁人碼頭，享受美味的午仔魚。

午仔魚是具有洄游性的魚種，每年春夏季便會隨著溫度的變化群游至台灣沿岸的泥沙海底附近，並以胸鰭游離出的4枚絲狀軟條，做為具有觸覺功能的探測器，深入泥沙中捕捉蝦、蟹、甲殼類及底棲性生物等為主食，由於午仔魚的魚刺較少，其豐富的油脂均勻分佈在魚肉裡面，讓人忍不住想一吃再吃，可謂是魚中冠軍，更有臺灣俗諺的「一午二鯧三鮸」美稱，不論是用於清蒸、紅燒、乾煎、炙烤、煮湯，午仔魚都能展現無與倫比的烹調潛力，成為愛好鮮魚老饕們的最愛！

▲魚藏餐廳位於淡水魚市2樓。

淡水區漁會特別在淡水漁人碼頭內直營的魚藏餐廳，推出多道媲美五星級餐廳廚藝午仔魚料理，野生午仔魚生魚片，展現魚肉的原始鮮甜；清蒸午仔魚以其保留天然鮮美風味而受饕客喜愛；乾煎一夜干，則以焦香濃郁的口感征服味蕾。此外，位於淡水魚市內的萊爾富便利商店，也販售午仔魚一夜干真空包。

新北市漁業處表示，春暖花開的3月，正是品嚐國產午仔魚的最佳時機！假日來到淡水漁人碼頭魚藏餐廳，不僅能大快朵頤品嚐美味營養的午仔魚，還能欣賞美麗的景色，享受悠閒時光，一舉數得！回程還可在魚市的便利商店挑選午仔魚一夜干真空包回家烹調，享受料理樂趣並讓這份春天的味道延續到家中的餐桌。

▲午仔魚一夜干真空包。

▲午仔魚生魚片。

▲清蒸午仔魚。