新北攜手政大簽署合作備忘錄　響應聯合國永續發展目標

▲石碇永安社區發表環境友善茶葉「龜茶Good Day」，由政治大學USR進行發想、後續通路銷售及農業局輔導社區產品包裝設計。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局長諶錫輝與政治大學校長李蔡彥簽署「合作備忘錄」，雙方同意針對因應氣候變遷、棲地物種保育、農村再生、智能農業、有機與友善耕作、食農教育、淨零碳排、農業創生與多元文化共容等議題透過產官學彼此交流合作。石碇永安社區也發表環境友善茶葉「龜茶Good Day」，由政治大學USR進行發想、後續通路銷售及農業局輔導社區產品包裝設計，未來將透過「龜茶Good Day」推廣石碇茶，促進社區產業發展。

新北市石碇永安社區位於「翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區」範圍，透過「食蛇龜生態服務給付示範計畫」，以保育食蛇龜為訴求推動環境友善茶園。為維護適合食蛇龜等棲地復育之友善環境，鼓勵在地農友不使用除草劑、有刀片的除草機及非友善之防護網等；對於生態服務給付友善環境耕作以及通過有機、綠色保育標章驗證之農友，社區將優先收購該茶園之茶葉來製茶。

▲政治大學校長李蔡彥（左）與新北市農業局諶錫輝（右）簽署合作備忘錄，響應聯合國永續發展目標。

政治大學校長李蔡彥表示，透過這次與新北市農業局合作，將以實踐大學社會責任的方式，協助石碇永安社區推廣「龜茶Good Day」產品背後的生態保育理念。而相關產品後續將於政大合作社、公企中心城東市集等通路銷售，提升農村產業經濟及促進社區茶葉產業的行銷與發展，同時能喚起生態復育的觀念及環境永續的理念，達到雙贏的效益。

新北市農業局以農村產業加值為目標，與政大USR輔導石碇永安社區設計環境友善茶葉「龜茶 Good Day」產品包裝，結合食蛇龜、神龜島意象，設計3款在地特色茶之外盒與茶包，並以不同的茶品所泡出的茶湯色系設計包裝，呈現石碇3種特色茶，述說永安里與食蛇龜的故事。

▲石碇永安社區推出環境友善茶葉「龜茶GoodDay」。（圖／新北市石碇區永安里辦公處提供／攝影：蔡和成）

不僅傳遞保育食蛇龜之理念，並透過使用社區共有包裝以凝結社區茶農共同銷售，推廣石碇包種茶、蜜香紅茶與東方美人茶等特色好茶，同時希望年輕人返鄉，支持當地產業永續發展。新北市石碇區永安社區發展協會總幹事暨永安里長蕭敏玲表示：「『龜茶』台語諧音近似Good Day，不僅是打招呼時的用語，更是對出門在外遊子的祝福，希望喝下龜茶的每個人都能有很好的一天！」

農業局長諶錫輝表示，新北市生態豐富多元，重視棲地復育及有機農業，希望透過本次合作備忘錄之簽訂，結合產官學力量，推動本市農村再生與農業永續，未來新北市府團隊將持續努力並精進環境永續發展，建構安居樂業的宜居城市，打造新北農業健康式/市。

▲石碇永安社區推出龜茶GoodDay。（圖／新北市石碇區永安里辦公處提供／攝影：蔡和成）