萬金石馬拉松聯名平安符亮相　侯友宜：打造宮廟文化觀光新亮點

▲萬金石馬拉松邁入第23年，本次賽會串聯沿線190間友善商家，打造新北獨有的宗教文化觀光之旅。（圖／新北市體育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府近日推出「挑戰世壯運 先跑萬金石」互動展區，市長侯友宜於3日與金包里慈護宮董事長游忠義共同揭曉聯名平安符，為參與萬金石馬拉松的跑者送上祝福。侯友宜強調，萬金石馬拉松不僅是全國首個獲得金標籤認證的賽事，今年更首次與金包里慈護宮合作推出聯名小物，並串聯190間友善商家，打造獨特的宗教文化觀光體驗。

侯友宜表示，萬金石馬拉松邁入第23年，是全國第一個獲得金標籤認證的馬拉松賽事，每一年都推陳出新，不僅延續永續發展政策製作環保跑衣，今年更首度與金包里慈護宮推出聯名小物，祝福跑者們都能健康平安。此外，本次賽會串聯沿線190間友善商家，打造新北獨有的宗教文化觀光之旅。

▲新北市長侯友宜3日與金包里慈護宮董事長游忠義，共同揭曉萬金石聯名平安符。

侯友宜指出，萬金石馬拉松及雙北世壯運是今年度國內兩大重要體育盛事，為推廣賽事吸引更多人參與，市府特別推出鼓勵措施，同時報名世壯運田徑公路賽的選手可免抽萬金石直接錄取。目前世壯運有來自超過140個國家、2萬5,000人報名參賽，萬金石報名更是秒殺，期盼藉由運動賽事推廣全民運動風氣，也帶動地方休閒經濟發展。

體育局說明，「挑戰世壯運 先跑萬金石」即日起至3月16日中午12時於市府一樓大廳展出，推出三大互動展區，其中「扭出好運」的大型扭蛋機每日上午11時至下午7時，只要完成現場拍照打卡，即可試試手氣，扭出萬金石與金包里慈護宮聯名的平安符。

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▲「挑戰世壯運 先跑萬金石」即日起至3月16日中午12時於市府1樓大廳展出。