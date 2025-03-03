金山漁船彭佳嶼陷火海！船長未獲救下落不明　老父哭喊：兒子沒了

記者郭世賢／基隆報導

新北市三協順26號漁船於昨（2日）晚間在彭佳嶼海域作業時發生火燒船事故，導致台灣船長簡至呈和1名印尼漁工仍失蹤；友船順吉168號成功救起5名漁工，並於今（3日）19時33分將他們載回基隆大武崙漁港後送醫。目前我國海巡艦艇、中國大陸及日本公務艇，仍在附近海域持續搜救簡至呈和失蹤的漁工。

▲金山漁船爆炸起火！船長簡至呈仍失蹤，順吉168號船長張育維也不斷拭淚，向簡父表達歉意。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

簡至呈的父親今晚抵達港邊，焦急地向順吉168號船長張育維詢問事發經過。聽完事發經過後，簡父悲痛萬分，哭喊「一個兒子沒有了」。張育維也不斷拭淚，向簡父表達歉意，表示雖然兩船相約一起出海作業，卻未能安全返回。

張育維回憶，前晚聽到簡至呈透過無線電呼叫，表示船隻發生爆炸並起火。當時兩船相距約8浬，為了救人，順吉168號直接砍斷錨繩趕往現場，途中已看到火光沖天，約40分鐘後抵達，開始在附近海域搜尋。由於當時天黑、下雨且浪大，先發現5名漁工抓著救生圈，隨即將他們救上船，之後繼續尋找簡至呈和其他失蹤人員。

▲順吉168號漁船救起5名漁工，由救護車分別送往基隆長庚醫院、汐止國泰醫院治療。

張育維表示，他詢問獲救漁工簡至呈是否受傷？漁工回答沒有。順吉168號當時全開聚魚燈，希望能盡快找到簡至呈，但始終未能在海面上發現他的蹤影。

海巡艦艇抵達後，各方持續展開搜救行動。由於張育維和船員長時間被聚魚燈照射，身體不適，加上救起的漁工中有兩人燒燙傷較為嚴重，因此決定先行返港送醫。

順吉168號漁船於今晚7時許駛進大武崙漁港，5名漁工雖能自行下船，但上岸後仍由救護車分別送往基隆長庚醫院、汐止國泰醫院治療。海巡隊人員也將製作筆錄，進一步調查事發經過。