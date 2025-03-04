大大數位基金會號召捐血　侯友宜感謝捐贈復康巴士

▲董事長戴永輝代表捐贈新北市1輛高頂復康巴士。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

大大數位基金會3日於板橋車站站前廣場舉辦「大大攜手讓愛延續」捐血家年華，號召民眾踴躍捐血，董事長戴永輝並代表捐贈新北市1輛高頂復康巴士，市長侯友宜親自出席受贈，感謝大大數位基金會對地方及公益的貢獻。

侯友宜表示，大大數位基金會2024年首次開始發起捐血活動，總共募集超過1萬袋熱血，今年希望募集1萬2,000袋，期盼更多熱血、有愛心的市民朋友共同響應參與，讓血庫充裕無虞。

▲大大數位基金會3日於板橋車站站前廣場舉辦「大大攜手讓愛延續」捐血家年華。

侯友宜說，大大數位基金會長年深耕新北，做了非常多公益慈善活動，2024年捐贈好日子愛心大平台100萬元，善行義舉令人欽佩。這次捐贈的高頂復康巴士為新北市的第850輛，因逐年須汰換達一定使用年限之車輛，實際營運總數為508輛，市府一定會好好管理維護，照顧更多身障朋友與長輩。

戴永輝董事長表示，2024年大大數位基金會首次舉辦捐血活動，募集超越預期的1萬袋熱血，今年在新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中與高雄共七地縣市舉辦捐血活動，希望募集1萬2,000袋熱血。另外，2024年基金會共捐贈6輛高頂復康巴士給各縣市，今年再捐贈給臺北市、新北市、臺中市各1輛，希望讓身心障礙者及年老失能長輩享有更健康自主的幸福生活。

▲侯友宜期盼更多熱血、有愛心的市民朋友共同響應參與捐血。