空頭支票狂進貨水產！騙17廠商2492萬　詐團高檔海鮮樓慶功

▲警方起獲還未銷贓的水產品 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市警方破獲一起水產買賣詐欺案，詐騙集團以「昌泰水產冷凍食品有限公司」為掩護，假借合法營業之名，透過網路直播拍賣及實體店面交易，精心策劃詐騙行為。利用「取信業者、大量採購、違約跳票」等手法，短短數月內騙取超過2492萬元水產貨品，受害廠商遍布全國高達17家。警方掌握吳姓主嫌等8人犯罪事證，上個月底展開搜捕行動，拘提所有嫌犯到案，訊後依法送辦。

警方調查，詐騙集團自2024年底開始，以年關將近為由，大量向水產業者採購高價干貝、鮑魚、魚翅等貨品，並開立支票支付貨款。然而，當供應商發現支票跳票後，前往公司理論時，才驚覺公司員工集體失蹤，倉庫內貨品早已被搬空，整起案件涉及金額高達2492萬元。

更誇張的是，集團為誤導警方偵查，負責人陳姓男子竟在年初1月17日主動向警方報案，聲稱自己遭高利貸脅迫才大量採購水產品，並將貨品交付「不知名人士」，企圖轉移偵辦焦點。此外，負責採購的李姓男子更假扮受害者，向警方哭訴公司因財務困難倒閉，自己同樣遭受波及，試圖營造經營不善的假象以掩飾詐欺行為。

經警方深入追查，發現遭詐騙的貨品早已被運往新北市三峽區與高雄市前鎮區的冷凍倉儲，隨後交由「漁業商行」低價拋售，或透過網路直播銷售變現。更離譜的是，警方發現陳嫌等人在報案兩天後，竟與主嫌吳男等人相約在桃園某高級海鮮餐廳大肆慶祝，行徑囂張至極，也讓警方鎖定其犯罪證據，進一步掌握全案關鍵事證。

專案小組2月25日，在新北地檢署指揮下，集結新北市板橋、中和、三峽分局、高雄左營分局及台北市中正一分局等多個單位，展開同步搜索行動。警方兵分多路，前往雙北市、高雄市等10處據點執行搜索，成功拘提吳嫌等8名詐欺集團核心成員，並起獲不法事證及部分尚未變賣貨品，全案依涉嫌組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、加重詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。