賴清德禁綠民代聘「三親等」助理　黃揚明點問題：上有政策下有對策

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

近期政壇頻傳民代助理費涉貪案，總統兼民進黨主席的賴清德26日於中常會下令，黨籍民代助理團隊比照《公務人員任用法》，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親。對此，媒體人黃揚明今（27日）表示，基層服務交給家人主導，這是民代生態中的常態，詐領助理費的問題不單純因為聘僱親屬，而是多數「人頭詐領」犯罪中的「人頭」，會是民代最信任的親屬，賴清德一聲令下，真能改變歪風嗎？只能說，上有政策，下有對策。

黃揚明表示，賴清德主席再出招，昨天在中常會提案，要求民進黨所有民代應比照《公務人員任用法》規定，不得聘任三親等內親屬擔任公費助理。今天立刻引起部分基層民代反彈，痛批這是「狗屁想法」。

黃揚明表示，詐領助理費案頻傳議題有其歷史、民代工作特性等結構性問題，賴清德選擇用比照公務人員任用法令的「最高標準」比照辦理，必須說，這是會讓一般人認為賴有「改革決心」的作法，只是是否有「對症下藥」的效果？恐怕言之過早。

黃揚明指出，民意代表為什麼會大量使用親人擔任助理？因為「信任」，且有「分身」效果。例如過去有位民代的弟弟和民代長得非常像，在地方弟弟幫哥哥跑攤，鄉親們都認為是本尊親自蒞臨，完全分不出來，這當然是比較特別的案例。

黃揚明再指，但民意代表得靠選舉才能獲得職務，因此即使非正式工作領域，大量的「選民服務」、「婚喪喜慶跑攤」等與基層接觸的工作，完全不敢荒廢，若民代本人每天的精力都耗費在此，那麼也就不用問政了。

黃揚明說，因此基層服務、地方服務處事務交給家人、配偶主導，這是民代生態中的常態，「一人當選，全家服務」更是許多民代競選時愛用的口號。

黃揚明直言，詐領助理費的問題不是單純因為聘僱親屬，而是多數犯罪樣態「人頭詐領」中的「人頭」，會是民代最信任的親屬，賴清德一聲令下，就要改變這由來已久的生態，地方反彈可以預期。

最後，黃揚明強調，但是，真能就此改變詐領助理費的歪風嗎？只能說，上有政策，下有對策。

▼總統兼任民進黨主席賴清德要求，黨籍民代不得任用配偶及三親等以內助理。（圖／翻攝自Facebook／民進黨）