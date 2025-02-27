陳冠廷罷免案領銜人被冒名　接中選會通知驚「從沒看過連署表格」

▲立委陳冠廷。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委陳冠廷遭到罷免，日前才被發現該案涉及大規模偽造連署的問題，而今連罷免案領銜人都被冒名。該名領銜人為77歲的徐姓退休教官，他親自證實，自己在未明確同意的情況下被國民黨嘉義縣黨部邀約，擔任領銜人，且完全不知自己太太竟成為備位領銜人，也未見過連署表格。

據了解，徐姓退休教官曾任教於嘉中、協同等學校。他今日早上10點收到中央選委會的通知，指出在2639名提議人中，有915位因不符資格被刪除，造成連署人數不足，他當即前往嘉義縣選委會要求撤銷罷免案，雖然選委會表示無法完成撤銷程序，但若10日內無法再補足480人連署，罷免案將自動失效。

陳冠廷強調，根據中選會的調查，已有900多份連署被證實不實，這證明此次罷免行動存在大規模偽造文書行為，並且國民黨嘉義縣黨部是主導者。

陳冠廷指出，這類偽造連署的行為集中在針對民進黨立委的罷免案中，並認為背後極有可能是國民黨操作，這不僅是對陳冠廷的打擊，更是對台灣民主制度的嚴重威脅。

陳冠廷對國民黨縣黨部的偽造行為表示強烈譴責，並要求國民黨中央應負起責任，對此事件公開道歉，並避免無辜人士受到牽連。